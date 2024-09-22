В области Абай открылась IT-школа на 1200 мест

Образование
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Главная задача новой школы - содействовать решению проблемы нехватки школ в регионе, предоставляя доступное и качественное образование, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат области Абай

В Семее состоялось торжественное открытие новой IT-школы-лицея №50 на 1200 мест. Новая школа была построена в микрорайоне «Заря» в рамках сотрудничества акимата области Абай и корпоративного фонда «KAZ-Minerals Demeu».

Главная задача новой школы — содействовать решению проблемы нехватки школ в регионе, предоставляя доступное и качественное образование. Школа отвечает современным образовательным стандартам и оборудована новейшими технологиями. В трехэтажном здании размещены кабинеты физики, химии, биологии, информатики, мультимедийные классы, кабинет графики и моделирования, а также лаборатории, телестудия, смарт-классы, кабинеты с 3D-принтерами и робототехникой. Школа располагает актовым залом на 280 мест и столовой на 420 мест. Площадь школы 3,6 га.

Библиотека школы насчитывает более 5000 книг, включая произведения известных казахстанских и зарубежных классиков. В учебном процессе используются не только стационарные компьютеры, но и ноутбуки. Спортивная инфраструктура соответствует высоким стандартам: два спортивных зала, площадки для футбола, волейбола, баскетбола и зона work-out.

В школе есть три отдельных входа для учащихся начальных, средних и старших классов. Для обеспечения безопасности установлены 200 камер видеонаблюдения, а доступ в здание контролируется турникетами. Школа включена в систему антитеррористической защиты.

Основные направления школы включают углубленное изучение естественно-математических наук, программирование, искусственный интеллект, робототехнику, а также профессиональное развитие в области английского языка.

#область Абай #Семей #IT-школа

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