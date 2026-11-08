В области Абай создадут специальную экономическую зону «Семей»

Строительство

На территории площадью 600 гектаров планируют разместить высокотехнологичные предприятия

Фото: Акимат области Абай

В области Абай появится специальная экономическая зона (СЭЗ) «Семей», где планируют развивать промышленное производство и привлекать крупные инвестиции. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, передает Kazpravda.kz.

Новая экономическая зона площадью 600 гектаров разместится в районе Жаңасемей. Здесь планируют построить современный промышленный комплекс с высокотехнологичными предприятиями, в том числе ориентированными на экспорт.

Проект реализуется в рамках поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по развитию обрабатывающей промышленности, улучшению инвестиционного климата и созданию новых точек экономического роста.

«Новая СЭЗ площадью 600 га будет размещена в районе Жаңасемей. На ее территории планируется сформировать современный промышленно-производственный комплекс с высокотехнологичными предприятиями, в том числе ориентированными на экспорт. Особое внимание уделяется вопросам создания благоприятных условий для инвесторов, развитию производственных связей между предприятиями и логистической инфраструктуры. Общий объем инвестиций в проекты на территории СЭЗ прогнозируется на уровне 1,4 трлн тенге. Запуск новых предприятий позволит создать порядка 14 тыс. постоянных рабочих мест», — сообщили в Министерстве промышленности и строительства РК.

Создание СЭЗ даст дополнительный импульс экономике области Абай. Помимо новых производств, проект должен способствовать развитию логистики и смежных отраслей, а также увеличить спрос на товары и услуги местных предпринимателей.

После создания СЭЗ «Семей» в Казахстане будут действовать 19 специальных экономических зон в 15 регионах страны.

Новая площадка должна расширить возможности для привлечения инвесторов, выпуска промышленной продукции и трудоустройства жителей региона.

#область Абай #Семей #экономическая зона

Популярное

Все
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву
В Алматы обновили одну из старейших сейсмологических станций
За мат в прямом эфире TikTok житель Астаны получил 10 суток ареста
Дрифт ради просмотров: в Астане и Кызылорде наказали трех водителей
Новые трамплины и ледовую арену построят в Щучинске
Двух молодых туристов спасли в горах Алматинской области
Всемирный банк: уровень бедности в Казахстане сократился почти в четыре раза
Минздрав и АБР обсудили механизмы реализации проектов университетских больниц
Два казахстанских исторических памятника включили в реестр ЮНЕСКО «Память мира»
Ушла играть и потерялась: в Кызылорде нашли шестилетнюю девочку
Новый Дом творчества для юных талантов открылся в Бурабае
Вокзал станции Жайпак открылся после реконструкции в области Жетысу
В области Абай создадут специальную экономическую зону «Семей»
Фотоловушки запечатлели жизнь диких животных в заповеднике Аксу-Жабаглы
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
Оперу «Тоска» в постановке Стефано Пода представили в Алматы
Казахстан и Узбекистан намерены усилить сотрудничество по охране воздуха
Турсынбек Кабатов и Nazima поддержали акцию МЧС
В Астане прошла литературная встреча, посвящённая роману Абиша Кекилбаева
В Акмолинскую область доставили более тысячи племенных овец из Австралии
В Алматы загорелось двухэтажное кафе: пожарные предотвратили взрыв
Инфляция в Казахстане снижается пятый месяц подряд – БНС
Может ли работодатель штрафовать за опоздание разъяснили в Минтруда
В горах Алматы спасатели помогли заблудившемуся туристу из России
В Ұлытау проверили состояние рек и гидротехнических сооружений
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Алжира
Казахстан намерен повысить урожайность за счет агротехнологий
Токаев: «Народная стройка» развернется по всей стране
Дорога в меднорудный край
Доля переработанной продукции в аграрном экспорте Казахстана достигла 54,1%
Мастера и дизайнеры Мангистау представили свои работы в Астане
Семья известного бизнесмена погибла при крушении самолета во Флориде
Президент прибыл в Карагандинскую область
Нужны не обещания, а конкретные результаты
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
На встрече с Халық Қаһарманы
Курс на развитие
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
С 2027 года социальные выплаты будут назначать с учётом благосостояния семей
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Токаев заявил о сокращении площади Каспийского моря более чем на 16 тысяч квадратных километров
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Назначен новый командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана
Не просто выслушать, а найти решение
Наличие квартиры и авто не является основанием для признания семьи высокообеспеченной - Минтруда
Четверг со вкусом минтая
Какие пособия сохранятся независимо от доходов семьи в Казахстане
Медицина без бюрократии: как казахстанка занимается цифровизацией системы здравоохранения США
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага

Читайте также

Новые трамплины и ледовую арену построят в Щучинске
В Кокшетау строят новое здание для Казахского музыкально-др…
Свыше 40 строительных компаний наказали в Алматы
Первый многофункциональный комплекс появится в городе Алатау

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]