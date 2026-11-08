В области Абай создадут специальную экономическую зону «Семей»

Фото: Акимат области Абай

В области Абай появится специальная экономическая зона (СЭЗ) «Семей», где планируют развивать промышленное производство и привлекать крупные инвестиции. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, передает Kazpravda.kz.

Новая экономическая зона площадью 600 гектаров разместится в районе Жаңасемей. Здесь планируют построить современный промышленный комплекс с высокотехнологичными предприятиями, в том числе ориентированными на экспорт.

Проект реализуется в рамках поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по развитию обрабатывающей промышленности, улучшению инвестиционного климата и созданию новых точек экономического роста.

«Новая СЭЗ площадью 600 га будет размещена в районе Жаңасемей. На ее территории планируется сформировать современный промышленно-производственный комплекс с высокотехнологичными предприятиями, в том числе ориентированными на экспорт. Особое внимание уделяется вопросам создания благоприятных условий для инвесторов, развитию производственных связей между предприятиями и логистической инфраструктуры. Общий объем инвестиций в проекты на территории СЭЗ прогнозируется на уровне 1,4 трлн тенге. Запуск новых предприятий позволит создать порядка 14 тыс. постоянных рабочих мест», — сообщили в Министерстве промышленности и строительства РК.

Создание СЭЗ даст дополнительный импульс экономике области Абай. Помимо новых производств, проект должен способствовать развитию логистики и смежных отраслей, а также увеличить спрос на товары и услуги местных предпринимателей.

После создания СЭЗ «Семей» в Казахстане будут действовать 19 специальных экономических зон в 15 регионах страны.

Новая площадка должна расширить возможности для привлечения инвесторов, выпуска промышленной продукции и трудоустройства жителей региона.