В области Ұлытау обсудили Послание Главы государства

За строкой Послания

В мероприятии приняли участие депутат Курултая Дархан Ахмадиев, вице-министр труда и социальной защиты населения Эльдар Кузенбаев и член Народного совета Аманжол Алтай.

В ходе встречи участники обсудили приоритетные направления, обозначенные Главой государства, в том числе цифровую трансформацию, развитие искусственного интеллекта, повышение благосостояния населения, обеспечение занятости, совершенствование социальной инфраструктуры и развитие человеческого капитала, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата области Ұлытау.

Особое внимание было уделено реализации задач Послания с учетом экономического и социального потенциала области Ұлытау.

Как отметил депутат Курултая Дархан Ахмадиев, Послание Президента определяет стратегические направления развития страны, ориентированные на укрепление экономики, повышение качества жизни граждан и совершенствование государственного управления.

Одним из важных направлений является реализация программы «Народное строительство», предусматривающей модернизацию социальной инфраструктуры. Программа включает возведение новых объектов образования, здравоохранения, спорта и культуры, а также создание дополнительных рабочих мест.

Отдельное внимание участники встречи уделили вопросам социальной поддержки населения, повышению заработной платы медицинских работников, развитию системы образования и сокращению административной нагрузки на педагогов.

В ходе обсуждения была подчеркнута важность цифровизации и внедрения современных технологий в различные отрасли экономики. Для области Ұлытау особую актуальность имеют вопросы рационального использования водных ресурсов, модернизации промышленности и развития цифровой инфраструктуры.

Кроме того, были рассмотрены перспективы диверсификации экономики региона, привлечения инвестиций, поддержки малого и среднего бизнеса, развития туризма и создания новых рабочих мест для молодежи.

В области Ұлытау уже ведется работа по реализации ряда крупных социальных и инфраструктурных проектов. В соответствии с поручениями Главы государства Касым-Жомарта Токаева и при поддержке Правительства начата модернизация около 30 объектов. Реализация данных проектов направлена на обновление инженерной инфраструктуры, повышение качества жизни населения и создание условий для дальнейшего развития региона.

Важное место в развитии области занимает транспортная инфраструктура. По поручению Главы государства АО «Самрук-Қазына» модернизировало четыре железнодорожных вокзалов — в городах Жезказгане и Каражале, районе Жанаарка и на станции Кызылжар. Обновленные объекты вновь введены в эксплуатацию и доступны для пассажиров.

Особое значение для региона имеют завершение строительства и ввод в эксплуатацию автомобильных дорог Жезказган — Кызылорда и Жезказган — Аркалык. Реализация этих проектов позволит улучшить транспортное сообщение, создать более комфортные условия для грузовых и пассажирских перевозок, а также расширить торгово-экономические связи. Наряду с этим продолжается строительство автомобильной дороги Жезказган — Караганда. Развитие дорожной сети будет способствовать укреплению транспортно-логистического потенциала области и повышению ее инвестиционной привлекательности.

Значительная работа проводится и в сфере здравоохранения. В селе Ұлытау ведется строительство сельской больницы на 20 коек с поликлиникой, рассчитанной на 100 посещений в смену. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца текущего года.

В Жезказгане при поддержке фонда «Zhyly Zhurek» с июля ведется строительство новой поликлиники на 250 посещений в смену.

Также в рамках модернизации медицинской инфраструктуры областного центра предусмотрено строительство онкологического корпуса и перинатального центра. Начало строительно-монтажных работ запланировано на ближайшее время.

Кроме того, в рамках достигнутых договоренностей с АО «Самрук-Қазына» в Жезказгане планируется строительство реабилитационного инклюзивного центра для детей и современного инклюзивного спортивного комплекса.

Продолжается работа по развитию спортивной, культурной и социальной инфраструктуры региона. В частности, АО «Qarmet» планирует строительство детского сада в Каражале. Корпорация «Казахмыс», в свою очередь, намерена в первом полугодии 2027 года приступить к строительству в Жезказгане Конгресс-центра на 800 мест, теннисного центра и нового стадиона.

Реализация обозначенных проектов направлена на развитие инфраструктуры, создание новых возможностей для жителей и укрепление социально-экономического потенциала области Ұлытау.

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