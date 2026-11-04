В области Жетісу обсудили стратегические задачи, обозначенные в Послании Главы государства

Строительство новых социальных объектов, доступное кредитование фермеров и поддержка предпринимательства стали основными темами встречи, посвященной реализации Послания Главы государства «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».

В Доме дружбы Талдыкоргана депутат Курултая Екатерина Смолякова, член Қазақстан Халық Кеңесі Кайрат Кереев, вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова и вице-министр финансов Даурен Темирбеков встретились с общественностью области Жетісу, чтобы разъяснить намеченные меры и выслушать предложения жителей. Среди участников также были представители этнокультурных объединений и общественных структур региона.

Основное внимание было уделено практической реализации задач Послания, в том числе развитию инфраструктуры, поддержке производства и повышению качества жизни населения.

Екатерина Смолякова подчеркнула, что объявленный Год общенародной стройки предполагает не только возведение новых зданий, но и обновление инфраструктуры, создание востребованных социальных объектов.

– Во время поездок в регионы мы видим эти потребности и слышим о них от самих жителей. Где-то необходимы реабилитационные и коррекционные центры для детей с особыми потребностями, где-то ребятам негде заниматься спортом. Поэтому за каждым новым объектом должна стоять конкретная задача: сделать необходимую помощь доступнее, дать детям больше возможностей для развития, улучшить повседневную жизнь людей, – отметила депутат.

Отдельно Екатерина Смолякова затронула вопросы развития туристической инфраструктуры Жетісу. По ее словам, после обращений жителей найдено решение о строительстве объездной дороги к площадке развития парапланеризма. Совместно с Министерством финансов и местными исполнительными органами также ведется работа по проблемному участку дороги между областями Жетісу и Абай в районе Алаколя.

Значительная часть встречи была посвящена сельскому хозяйству – одной из ключевых отраслей экономики региона. Обсуждались вопросы доступного финансирования, переработки сельхозпродукции и обновления техники.

Вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова сообщила, что в прошлом году на льготное финансирование растениеводства был направлен один триллион тенге. Эти средства позволяют аграриям своевременно проводить посевные и уборочные работы, приобретать необходимые материалы и обновлять технику.

– Следующая задача – предоставить сельхозтоваропроизводителям долгосрочное финансирование на инвестиционные цели. Приоритет будет отдаваться объектам, которые имеют особое значение для конкретных регионов, – пояснила Назгуль Хатепова.

Особое внимание уделили переработке сахарной свеклы. В текущем году в Жетісу этой культурой засеяно 13,5 тысячи гектаров. Урожай принимают модернизированные Коксуский и Аксуский сахарные заводы. При этом подключение Аксуского завода к газу позволит снизить производственные затраты и себестоимость продукции.

Вице-министр также рассказала о развитии молочного животноводства. В рамках программы льготного финансирования предусмотрено создание более ста молочно-товарных ферм, из которых 71 уже введена в эксплуатацию. Кроме того, обсуждалась цифровизация отрасли, направленная на упрощение получения субсидий, сокращение бумажной работы и повышение прозрачности движения сельхозпродукции.

Участники встречи отметили, что Год общенародной стройки открывает дополнительные возможности для местного бизнеса. Строительство новых объектов формирует спрос на материалы, оборудование и транспортные услуги, способствует созданию рабочих мест и увеличению бюджетных поступлений. При этом важную роль играет общественный контроль за реализацией проектов.

В завершение встречи было подчеркнуто, что главными показателями эффективности реализации Послания станут реальные изменения в жизни жителей региона: доступность социальных услуг, развитие предпринимательства, поддержка сельского хозяйства и повышение благосостояния населения.

В этот же день в Талдыкоргане депутат Курултая Наурыз Сайлаубай и член Қазақстан Халық Кеңесі Руфина Усанова встретились с коллективом завода по производству аккумуляторов «Кайнар-АКБ».

В ходе встречи депутат Курултая Наурыз Сайлаубай отметил ключевую роль производственных предприятий в создании рабочих мест, обеспечении стабильных доходов населения и увеличении поступлений в бюджет. Он подчеркнул, что успехи «Кайнар-АКБ» на зарубежном рынке демонстрируют потенциал отечественного производства.

- Кайнар-АКБ – это гордость области Жетісу. Приятно видеть, что продукция, произведенная на нашей земле, востребована и за рубежом. Увеличение объемов производства создает возможности для новых рабочих мест, роста доходов граждан и увеличения налоговых отчислений. Поэтому развитие таких предприятий жизненно важно для экономики страны. Именно о поддержке таких предприятий и говорится в Послании Президента, - сказал Наурыз Сайлаубай.

Член Қазақстан Халық Кеңесі Руфина Усанова поблагодарила работников завода за их самоотверженный труд.

- Сорок пять процентов из 1200 сотрудников составляют женщины. Пользуясь случаем, выражаю вам благодарность за успешное выполнение любых производственных задач, - отметила она.

В ходе обсуждения участники рассмотрели пути практической реализации приоритетов, заложенных в Послании. В частности, речь шла о повышении транспортно-логистических возможностей региона, наряду с развитием городской инфраструктуры в Талдыкоргане. Были затронуты вопросы развития социальной инфраструктуры, подчеркнута важность решения проблем, связанных с водо, газо- и электроснабжением, а также состоянием дорог. На встрече также был поднят вопрос обеспечения сотрудников предприятия жильем. Представитель коллектива отметил, что доходы рабочих не соответствуют требованиям некоторых жилищных программ, и поинтересовался возможностями получения ими заветных квадратных метров.

Наурыз Сайлаубай предложил рассмотреть возможность разработки совместно с «Отбасы банком» специальной ипотечной программы для предприятия, учитывающей доходы и трудовой стаж сотрудников. В качестве примера он привел горнодобывающее предприятие в Хромтау, которое совместно с банком предоставило своим работникам жилье.

В ходе встречи Наурыз Сайлаубай и Руфина Усанова ответили на вопросы участников.

Пресс-служба Курултая по материалам акимата области Жетісу

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