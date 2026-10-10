В области Жетісу продолжают развивать спортивную инфраструктуру

Общество
Дана Аменова
корреспондент

Уровень обеспеченности населения спортивной инфраструктурой в регионе достиг 70,5%: в Алакольском районе открылся новый спорткомплекс.

Фото: акимат области Жетісу

В преддверии Дня Республики в сельском населённом пункте области Жетісу открылся ещё один новый спортивный комплекс. В этом комплексе, расположенном в селе Кабанбай Алакольского района, созданы все условия для занятий спортом почти для 300 подростков. Таким образом, с момента образования области введены в эксплуатацию 40 новых спортивных объектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат

На торжественной церемонии открытия спортивного комплекса и.о. руководителя областного управления физической культуры и спорта Еркебулан Дуанаев отметил, что развитие спортивной инфраструктуры в регионе, особенно в сельской местности, является одним из приоритетных направлений государственной политики.

Он рассказал о системной работе, проводимой в области Жетісу в рамках реализации поручений Президента страны по развитию массового спорта и созданию доступной спортивной инфраструктуры, а также поздравил сельчан с этим радостным событием.

Строительство спортивного комплекса началось в апреле прошлого года. Общая площадь объекта – 2076,2 квадратного метра.

В комплексе предусмотрены четыре зала: игровой, тренировочны, залы для бокса, борьбы. Здесь созданы необходимые условия для занятий баскетболом, волейболом, футболом, боксом, дзюдо, настольным теннисом и лёгкой атлетикой. Одновременно в комплексе могут заниматься спортом 80 детей.

Местные тренеры отмечают, что новый объект позволит расширить возможности для спортивной подготовки детей.

«Сегодня – особенно радостный день для сельских детей. Теперь мы сможем проводить тренировки в современных условиях и на качественном уровне. Это позволит детям регулярно заниматься спортом и совершенствовать свои способности. Уверен, что здесь будут воспитываться будущие чемпионы, которые одержат победы на районных, областных и республиканских соревнованиях», – сказал тренер по лёгкой атлетике Алмат Имашев.

Жители села Кабанбай также рады открытию нового спортивного комплекса.

«Мы давно ждали открытия такого спортивного комплекса в нашем селе. Теперь у детей будет больше возможностей заниматься спортом и с пользой проводить свободное время. Регулярные тренировки укрепляют здоровье детей, закаляют характер, учат настойчивости, ответственности и преодолению трудностей. Мы рады, что в нашем селе реализуются такие важные инициативы», – отметил житель села Канат Кожабеков.

Не скрывают своей радости и сами дети.

«Я очень люблю играть в волейбол. В будущем хочу заниматься этим видом спорта профессионально. Теперь у нас есть все возможности для подготовки к крупным соревнованиям в этом новом зале», – рассказала юная спортсменка Амина Каби.

Своим мнением поделился и другой подросток. 

«Я занимаюсь борьбой уже два года. Мы рады, что для нас построили такой новый спортивный комплекс. Здесь есть всё необходимое для занятий борьбой. Обещаю, что будем регулярно тренироваться здесь и в будущем станем чемпионами», – сказал Санжар Берик.

В целом сегодня в области Жетісу функционируют 1 146 спортивных объектов. Уровень обеспеченности населения региона спортивной инфраструктурой достиг 70,5%, превысив среднереспубликанский показатель. До конца этого года планируется довести его до 71,4%.

С момента образования области в регионе введены в эксплуатацию 40 новых спортивных объектов, из них 7 – в Алакольском районе. При этом 2 зала для борьбы построены за счёт средств местных инвесторов. Среди новых объектов стоит отметить многофункциональный спортивный комплекс на 160 мест в селе Лепсы с общежитием на 240 мест.

#регионы #Спорт #акимат #инфраструктура #область Жетісу

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