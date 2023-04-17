В области Жетысу раннее потепление спровоцировало непривычную активизацию клещей

Происшествия
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Диана Калдыбек

Большинство случаев приходится на города Текели и Талдыкорган – 10 и 9.

фото из открытых источников

По данным руководителя департамента сан­эпидконтроля области Жетысу Ергали Сыдыманова, в апреле за медицинской помощью с укусами клещей по области обратились 35 человек, из них почти половина – дети до 14 лет. В сравнении с прошлым годом – больше на девять случаев.

Ежегодно в области проводится обработка от клещей самых опасных территорий населенных пунктов. Проходит она в два этапа: с апреля по май и с мая по июнь. Сейчас профилактичес­кие работы запланированы на 230 га. Для этого Национальным центром экспертизы предоставлен низкотоксичный и мало­опасный для человека препарат «Фаворит».

– В разрезе района, города и населенного пункта закреплен объем территорий, где производится обработка. Ей подлежат эндемичные по клещевому энцефалиту регионы. Это Аксуский, Алакольский, Ескельдинский, Кербулакский, Саркандский районы, а также города Талдыкорган, Текели. В первую очередь набережные ручьев, ущелья, горные территории, рощи, парковые зоны, места массового отдыха, кладбища, – пояснил Ергали Сыдыманов.

По словам биологов, клещи «охотятся» из травы или кустов, реагируя на тепло тела. А потому на природе необходимо носить закрытую одежду светлых тонов, пользоваться специальными репеллентами и постоянно проводить осмотр открытых участков тела. В случае обнаружения клеща на теле нужно незамедлительно обращаться за медпомощью, удаление уже вцепившегося в кожу кровососа лучше доверить хирургу.

– Ни в коем случае нельзя расчесывать место укуса и раздавливать самого клеща, не пытаться сразу вытащить его пинцетом или еще чем-то, так как внутри может остаться хоботок, который потом удалить очень сложно, – объяснил руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Талдыкоргана Сакен Мельдебаев. – Клещевой энцефалит начинается остро, во многих случаях больной может четко указать даже час, когда его состояние резко ухудшилось. Первые симптомы напоминают проявления гриппа. К лихорадке на 3–4-й день могут присоединиться сильная непроходящая головная боль и рвота. Заболевание протекает тяжело, поскольку формируется поражение головного мозга. Возможно развитие комы разной степени, а смертельный исход может наступить на 2–4-е сутки болезни у 20–30% больных. Возможно поражение черепно-мозговых нервов с развитием косоглазия, гнусавости голоса, затруднения глотания, паралича мышц шеи, туловища и конечностей.

Главная профилактика клещевого энцефалита – вакцинация. А тем, кто уже подвергся нападению членистоногого, вводят специфический противоклещевой иммуноглобулин. Насекомое может переносить и другие, не менее опасные заболевания. Поэтому в регионе было собрано 200 насекомых, которых отправили в лабораторию особо опас­ных инфекций Национального центра экспертизы. Сейчас их исследуют на клещевой энцефалит, конго-крымскую лихорадку и туляремию.

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