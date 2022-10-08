В ОБСЕ предложили Казахстану вместе работать над законом "О СМИ"

Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали провел встречу в онлайн формате с представителем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Терезой Рибейро, сообщает Kazpravda.kz.

Министр рассказал госпоже Рибейро о проводимых президентом реформах, о деятельности министерства в сфере развития отечественной медиа сферы, защиты прав и повышении статуса журналистов, и доступа к информации.

Тереза Рибейро подчеркнула, что в реформах президента Касым-Жомарта Токаева в Казахстане также уделяется внимание развитию СМИ и сообщила о готовности к совместной работе над проектом медийного законодательства.

По итогам встречи Дархан Кыдырали пригласил Терезу Рибейро на Astana Media Week.