В ОБСЕ презентовали казахстанскую модель общественного диалога и защиты прав граждан

В Казахстане противодействие дискриминации по различным признакам не ограничивается исключительно правовыми мерами, сообщает Kazpravda.kz

Важнейшую роль в предупреждении любых проявлений нетерпимости играет открытый общественный диалог, позволяющий представителям разных этносов конструктивно обсуждать любые возникающие вопросы. Такой подход на четвертом пленарном заседании Конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве представил член Экспертного совета и Ученой комиссии при Уполномоченном по правам человека Республики Казахстан Рахимбек Мамырбаев.

В ходе сессии участники детально обсудили международные практики противодействия разным формам нетерпимости. По оценке спикера, попытки решать столь сложные социальные проблемы исключительно жесткими репрессивными или уголовно правовыми методами демонстрируют свою ограниченность.

«Предупреждение нетерпимости и ксенофобии требует создания площадок для открытого прямого диалога, где каждый человек может честно выразить свою позицию», – заявил Рахимбек Мамырбаев.

Ключевой институциональной площадкой для такого диалога выступает Қазақстан Халық Кеңесі – Народный совет Казахстана. Новый конституционный орган начал свою работу с первого июля 2026 года, а его фундаментальную основу составили представители самых разных этносов страны.

«Деятельность Народного совета позволит существенно расширить возможности общественного обсуждения вопросов межэтнического согласия, а также ранней профилактики ксенофобии и религиозной нетерпимости», – подчеркнул эксперт.

Раскрывая глубинные истоки казахстанской модели согласия, эксперт обратился к трагическим страницам истории прошлого века. Мамырбаев напомнил, что массовый голод и политические репрессии того периода вынудили сотни тысяч казахов покинуть родные земли.

«Сегодня Казахстан открыт для возвращения кандасов, а государство в полном объеме обеспечивает защиту их правового статуса и всестороннюю интеграцию», – отметил спикер.

Одновременно с этим Казахстан в XX веке сам стал пристанищем для сотен тысяч людей, подвергшихся принудительному переселению. На казахстанскую землю были высланы поволжские немцы, представители народов Кавказа и множества других этнических групп.

«Для многих депортированных народов Казахстан стал настоящим домом. Даже после возвращения на историческую родину их потомки продолжают поддерживать теплые связи со страной, приезжают сюда и сохраняют отношения с людьми, с которыми их объединяет общая судьба», – констатировал эксперт.

По мнению Рахимбека Мамырбаева, уникальный исторический опыт взаимного спасения и поддержки наглядно доказывает непреходящую ценность уважения и добрососедства между представителями всех национальностей.