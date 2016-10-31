​В общем зачете – вторые

Свежий выпуск
472
Жубаныш БАЙГУРИНОВ
фото автора

Турнир стал большим спортивным праздником, который объединил более 440 атлетов из 37 стран мира. По его итогам наибольшее количество наград оказалось в копилке сборной России, чьи спортсмены доминировали практически во всех дисциплинах и весовых категориях. Однако им старались не уступать и казахстанские атлеты, занявшие в общекомандном зачете второе место.

Напомним, что от Казахстана в турнире участвовало 90 спорт­сменов в самых разных весовых категориях – гиревики-профессионалы, юниоры, ветераны и любители. Упорная борьба разыг­ралась с первых же дней между профессионалами в подъеме гири весом 32 кг в длинном цикле. По итогам этих состязаний на первое место вышли атлеты из РФ, завоевав 12 золотых медалей. На счету у РК – 9 серебряных и 3 бронзовых. Третье место заняли спортсмены из Украины.

Самый высокий результат в этом цикле среди казахстанских атлетов в весовой категории до 95 кг показал 12-кратный чемпион мира Евгений Гончаров – 82 подъема. Он уступил лишь три очка сильнейшему гиревику, известному российскому рекордсмену Николаю Кишимаеву. В эстафетном первенстве места распределились в том же порядке: Россия, ­Казахстан, Украина. В этом цик­ле наши гиревики завоевали 5 серебряных наград.

Последний этап соревнований также был весьма упорным: на помостах состязались силачи старшего возраста. Так, ветерану из России Юрию Заварзину – 79 лет. Всего на шесть лет младше него наш атлет Борис Нугманов, который в весовой категории до 78 кг поднял 24-килограммовые гири 70 с лишним раз. Золотую медаль в этом цикле завоевали семь наших атлетов–ветеранов. В их числе Бокежан Аманбаев – президент Актюбинской областной федерации гиревого спорта.

В весовой категории до 95 кг 60-летний атлет поднял гири 101 раз, оставив позади трех сильнейших спортсменов из России. «Золото» принес в общую копилку и другой казахстанский атлет – Василий Пастухов. В целом ветераны РК по своей дисциплине заняли после РФ достойное второе место. На третьем месте оказались американские спорт­смены.

Неплохо выступила на чемпионате и женская половина. «Серебро» в весовой категории среди профессионалов до 68 кг завоевала Екатерина Старикова, «бронзу» – Алмагуль Шамгонова. 

Популярное

Все
Дженерики, замещающие экспорт
Рассматривается возможность освобождения микро- и малого бизнеса от уплаты НДС
Прагматичный подход – основной принцип модернизации
В стране раскрывается половина киберпреступлений
Приоритеты климатической повестки
Односменка стала реальностью
Вместе – к справедливому обществу
Прогнозируемое «золото» и неожиданное «серебро»
Утверждена охранная зона
Быть первым не значит быть лучшим
Медики пошли на фальсификацию ради доплат
На повестке –поправки в сфере здравоохранения
Праздник для души
Указ Президента Республики Казахстан О Дуйсеновой Т. Б.
Стремительные перемены в жизни Алатау
Страсти по реестру
Выражена признательность тренерам
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Водопровод идет в глубинку
Указ Президента Республики Казахстан О Кошербаеве Е. Б.
Казахстан завоевал первую медаль на Азиаде-2025
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Новые автобусы пополнили автопарк Тараза
Трамп о войне в Украине: «Я хочу закончить эту проклятую штуку»
Десять лет без Гер-ага
На фармацевтическом рынке РК правят бал импортёры
Такие люди не уходят в прошлое...
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Хусанов забил первый гол за «Ман Сити»
Инновации для малышей
Тайны «Малого Октября...»
Азербайджанский бизнесмен подарил квартиры семьям погибших в авиакатастрофе в Актау казахстанцев
С.Жубаев: Повышение ставки НДС своевременная и вынужденная мера
Токаев: «Казахстан должен стать самым передовым государством»
Отечественные экзоты
В розыске подозреваемого помогли технологии
В память о жертвах авиакатастрофы
Казахстан все больше узнают в мире как страну талантливых и трудолюбивых людей – Президент
Казахстан и Китай обсудили развитие взаимной онлайн-торговли
Поднял ложную тревогу – придется отвечать
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
Институциональное становление Академии наук завершено
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Резюмируя поручения Президента
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов

Читайте также

Попытка переброса не удалась
Внедорожник вместо масла
Медики пошли на фальсификацию ради доплат
Стремительные перемены в жизни Алатау

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]