​В общем зачете – вторые

фото автора

Турнир стал большим спортивным праздником, который объединил более 440 атлетов из 37 стран мира. По его итогам наибольшее количество наград оказалось в копилке сборной России, чьи спортсмены доминировали практически во всех дисциплинах и весовых категориях. Однако им старались не уступать и казахстанские атлеты, занявшие в общекомандном зачете второе место.

Напомним, что от Казахстана в турнире участвовало 90 спорт­сменов в самых разных весовых категориях – гиревики-профессионалы, юниоры, ветераны и любители. Упорная борьба разыг­ралась с первых же дней между профессионалами в подъеме гири весом 32 кг в длинном цикле. По итогам этих состязаний на первое место вышли атлеты из РФ, завоевав 12 золотых медалей. На счету у РК – 9 серебряных и 3 бронзовых. Третье место заняли спортсмены из Украины.

Самый высокий результат в этом цикле среди казахстанских атлетов в весовой категории до 95 кг показал 12-кратный чемпион мира Евгений Гончаров – 82 подъема. Он уступил лишь три очка сильнейшему гиревику, известному российскому рекордсмену Николаю Кишимаеву. В эстафетном первенстве места распределились в том же порядке: Россия, ­Казахстан, Украина. В этом цик­ле наши гиревики завоевали 5 серебряных наград.

Последний этап соревнований также был весьма упорным: на помостах состязались силачи старшего возраста. Так, ветерану из России Юрию Заварзину – 79 лет. Всего на шесть лет младше него наш атлет Борис Нугманов, который в весовой категории до 78 кг поднял 24-килограммовые гири 70 с лишним раз. Золотую медаль в этом цикле завоевали семь наших атлетов–ветеранов. В их числе Бокежан Аманбаев – президент Актюбинской областной федерации гиревого спорта.

В весовой категории до 95 кг 60-летний атлет поднял гири 101 раз, оставив позади трех сильнейших спортсменов из России. «Золото» принес в общую копилку и другой казахстанский атлет – Василий Пастухов. В целом ветераны РК по своей дисциплине заняли после РФ достойное второе место. На третьем месте оказались американские спорт­смены.

Неплохо выступила на чемпионате и женская половина. «Серебро» в весовой категории среди профессионалов до 68 кг завоевала Екатерина Старикова, «бронзу» – Алмагуль Шамгонова.