В обществе остается еще немало вопросов относительно январской трагедии. И на некоторые из них нет пока конкретных ответов

Общество
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Ерлан Ахмеди, главный эксперт Института общественной политики партии «Amanat», политолог

Если с высоты сегодняшних дней давать оценку той ситуа­ции, то, во-первых, известно, что вначале протесты носили мирный характер. У граждан имелись конкретные основания для недовольства. Люди требовали справедливости. Но, к сожалению, заговорщики решили воспользоваться ситуа­цией в своих интересах, которые не имели ничего общего с интересами мирных граждан Казахстана.

Во-вторых, предполагаю, что заговорщики надеялись на сценарий, который имел место в августе 2021 года в Афганистане, когда президент Ашраф Гани сбежал из страны после начала беспорядков. Но Касым-Жомарт Токаев своей известной фразой из обращения от 5 января 2022 года – «Что бы ни было, я буду находиться в столице», разбил все планы на такой исход.

В-третьих, сегодня некоторые политологи говорят о том, что если бы планировался государственный переворот, то заговорщики сначала должны были бы взять столицу. Но давайте вспомним Ливию 2011 года. Там сначала был захвачен второй по величине город Бенгази. И только после этого началось нападение на столицу – Триполи. Возможно, в нашей стране планировался схожий сценарий.

Быстрые и хорошо продуманные действия Президента Касым-Жомарта Токаева пред­отвратили хаос и угрозу суверенитету Казахстана. Мы сумели выйти из этой ситуации более сильными и смелыми.

Мы открыто стали говорить обо всех проблемах, имеющихся в государстве. Надеюсь, что выбранный путь демократи­ческого развития приведет нашу страну к успеху, и Казахстан станет развитым процветающим государством.

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