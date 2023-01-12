В обществе остается еще немало вопросов относительно январской трагедии. И на некоторые из них нет пока конкретных ответов
Общество
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Ерлан Ахмеди, главный эксперт Института общественной политики партии «Amanat», политолог
Если с высоты сегодняшних дней давать оценку той ситуации, то, во-первых, известно, что вначале протесты носили мирный характер. У граждан имелись конкретные основания для недовольства. Люди требовали справедливости. Но, к сожалению, заговорщики решили воспользоваться ситуацией в своих интересах, которые не имели ничего общего с интересами мирных граждан Казахстана.