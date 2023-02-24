В объятиях «сверкающей горы»

Покрытый вечными снегами горный массив Килиманджаро, так когда-то описал высочайший стратовулкан Африки Эрнест Хемингуэй, ежегодно манит к себе туристов со всех уголков мира. Несмотря на кажущуюся неприступность, этот природный гигант весьма дружелюбен – разрешает и тем, кто не увлекается профессиональным альпинизмом, покорять свои пологие, но местами крутые склоны и достигать конечной цели – плоской вершины, представляющей собой гигантскую кальдеру, – котловину вулканического происхождения. Впрочем, не каждый желающий может завоевать «Крышу Африки». На пути к конечной точке высотная гипоксия, именуемая горной болезнью, способна предательски подкосить физически слабого энтузиаста.

– Чем выше ты поднимаешься в гору, тем сильнее тебя накрывает так называемая горнячка, – вспоминает Айжан Рахимбекова. – А на фоне физической усталости дефицит кислорода буквально сбивает с ног. В такие моменты даже благоприятные погодные условия не в радость. В голове крутится только одна мысль – лишь бы не уснуть.

Семь дней ушло у жительницы столицы, чтобы в группе из 15 человек преодолеть путь от подножия горы до ее пика. Если исключить период акклиматизации и подъема, заключавшийся в ночевках на склонах, а также два дня, отводимые для спуска, то само восхождение занимает 7–10 часов. Но когда у тебя за плечами рюкзак весом 10–15 килограммов, а позади сложный путь прохождения крутой скальной стены Барранко, то оптимизма от этого мало.

– Если смотреть на возвышающуюся над лагерем стену Барранко, то она кажется отвесной. Сначала думаешь, что преодолеть этот почти вертикальный участок по узкой тропе группа туристов просто не сможет. Но уже оказавшись на ней, понимаешь, что самый крутой «островок» всего маршрута не такой уж и страшный. Главное – не торопиться и не оглядываться, – говорит бизнесвумен.

К кульминационному пятому дню маршрута, когда до вершины остается чуть больше одного километра, не каждый участник тура способен восполнить энергию. А если к этому истощению добавить резкую смену температуры воздуха, усталость и кислородное голодание, то нередко турис­ты сходят с маршрута, так и не достигнув поставленной цели. Но это не про дочь казахских степей Айжан Рахимбекову. За ее плечами – восхож­дение на базовый лагерь Эвереста (Непал), расположенный на высоте 5 363 мет­ра над уровнем моря, горную вершину в системе Гималаев – Кала-Патхар (высота 5 643 мет­ра), массив Ходжа Гур Гур Ота в Узбекистане (3 700 мет­ров) и самый высокий пик России и Европы – гору Эльбрус (5 643 мет­ра). Согласитесь, внушительный список для представительницы прекрасного пола. Любовь к горам, как признается женщина, у нее в крови, и за время пройденных маршрутов случалось всякое, однако никогда она не падала духом. Но вот восхождение на Килиманджаро заставило ее впервые усомниться в своих силах.

– 31 декабря прошлого года примерно в 23.00 наша группа, состоящая из семи мужчин и восьми женщин, а также гидов и портеров (носильщиков дополнительного груза туристов), вы­двинулась в путь. Последний рывок, так сказать. В четыре утра, когда до основной точки – Стеллы ­пойнт – оставалось около 200 мет­ров, мне вдруг захотелось спус­титься вниз, в лагерь. Очень сильно клонило ко сну. Но благодаря поддержке гидов, горячему чаю и конфетам удалось исполнить давнюю мечту, – с гордостью вспоминает Айжан.

Утром 1 января нового года Айжан Рахимбекова с казахстанским флагом в руках стояла на самой высокой точке Африканского континента. А впереди, на расстоянии всего каких-то нескольких шагов, раскинулись они – захватывающие дух панорамные виды на долины Танзании в дымке белых облаков...

– Ура! Я это сделала! – первое, что прокричала казахстанка, взобравшись на громадную, уходящую ввысь, немыс­лимо белую под солнцем квад­ратную вершину Килиманд­жаро – «сверкающую гору» (в переводе с языка суахили).

Чувство гордости, распирающее грудь, прилив энергии заставляли ее пританцовывать.

– Меня переполняло счас­тье от того, что моя мечта сбылась. Находясь там, выше облаков, там, где не летают птицы, понимаешь, как прекрасен наш мир. И в очередной раз пришло осознание, что в этой жизни возможно все, нужно только действовать и не сдаваться, – уверена собеседница.

Могла ли уроженка Акмолинской области Айжан Рахимбекова, некогда студентка Целиноградского инженерно-строительного института, представить, что ее упорству и непоколебимости поддадутся горные вершины, о которых она еще в юности читала в энциклопедиях? Скорее да, чем нет, поскольку с детства жадно познавала окружающий мир, с каждым разом открывая для себя все новые и новые тайны действительности. Методом проб и ошибок сумела пройти через многие трудности и стать самодостаточной личностью.

– Когда мы окончили институт в 1998 году и с дипломами вышли в жизнь, стало ясно, что нас никто не ждет, инженеры никому не нужны. Основная масса выпускников вынуж­денно пошла торговать на базар, кто-то устроился в фирмы к родственникам, а некоторые переехали в другие страны. Другие и вовсе присое­динились к толпе безработных. Тогда особым спросом пользовались юристы, экономисты. Поэтому я поступила в Карагандинский государственный технический университет на экономиста-финансис­та, – вспоминает былые годы предпринимательница, которая в настоящее время возглавляет группу проектно-строительных компаний в Астане.

Будучи успешной и счастливой, Айжан Рахимбекова на пути к новым целям порой останавливается, чтобы перевести дыхание, и с новыми силами движется вперед – к исполнению очередных желаний. В ближайшем будущем она мечтает покорить оставшиеся пять из семи высочайших вершин континентов мира: пирамиду Карстенз, массив Винсон, Денали, Аконкагуа, Эверест. И кто знает, может, уже в следующем году на одной из этих природных достопримечательностей астанинка водрузит главный символ страны – флаг цвета неба.