В один день – 270 новоселий!

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе
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Все новоселы – вкладчики АО «Жилстройсбербанк». Напомним, что буквально в канун майских праздников в этом же микрорайоне справили новоселья 234 молодые семьи. В торжест­венной церемонии вручения ключей приняли участие аким области Бердыбек Сапарбаев и председатель правления АО «Жилстройсбербанк» Айбатыр Жумагулов. В целом в рамках государственной программы развития регионов по направлению «Жилье для всех категорий населения» в области уже возведены 14 жилых домов, в результате чего обрели собственную крышу над головой 2 832 жителя. А по направлению «Жилье для молодых семей» построены два дома на 432 квартиры.

Цены на жилье, возведенное в рамках госпрограммы, ниже рыночных. Так, в новом многоэтажном доме стоимость одного квадратного метра составляет 100 тыс. тенге. Как отметил аким области, программа развития регионов до 2020 года, а также развитие жилищной инфраструктуры в рамках программы «Нұрлы жол» стали действенными инструментами в реализации конституционного права граждан быть обеспеченными постоянным жильем. В текущем году в области будет сдано в эксплуатацию не менее 580 тыс. кв. м, и благоустроенными квартирами будут обеспечены около 5 000 семей.

Всего за последние 5 лет за счет всех источников финансирования в области введено в эксплуатацию более 2,3 млн кв. м жилья. Это позволило улучшить жилищные условия свыше 19 тыс. семей. Отметим, что по инициативе руководства области в регионе ведутся также работы по формированию жилищного кластера. Ожидается, что в перспективе эти шаги позволят значительно активизировать жилищное строительство и снизить стоимость квадратного метра жилья. К такой договоренности пришло руководство области и АО «Жилстройсбербанк». Свои намерения стороны скрепили накануне подписанными меморандумами о взаимодействии.

Кластер объединит в себе порядка 15 местных компаний – застройщиков, производителей стройматериалов, проектных организаций – с целью строительства недорогого и качественного жилья. Стоит сказать, что в регионе имеется огромный потенциал по развитию жилищного кластера. Так, в сфере стройиндустрии действуют 1 400 предприятий, в которых заняты более 10 тыс. человек. С 2011 года акимат успешно сотрудничает с Жилстройсбербанком по реализации кредитного и арендного жилья молодым семьям. За 5 лет в рамках этой программы введено 240 тыс. кв. м кредитного и 50 тыс. кв. м арендного жилья для молодых семей, или 3 500 квартир. Число вкладчиков по линии жилстройсбережений увеличилось с 17 тыс. до 45 тыс., депозитный портфель вырос с 9 млрд до 25 млрд тенге. В целом в жилищное строительство региона за счет всех источников финансирования привлечено более 163 млрд тенге инвестиций.

Как подчеркнул Айбатыр Жумагулов, Актобе – в тройке лидеров по РК и в нынешнем году банком планируется увеличить клиентскую базу до 60 тыс. вкладчиков. Помимо меморандума о взаимодействии в создании и развитии жилищного кластера, трехсторонние меморандумы о сотрудничестве были подписаны ЖССБК с прокуратурой, ДВД и ДЧС области. Соглашения предусматривают объединение усилий сторон в вопросах улучшения жилищных условий работников и сотрудников этих учреждений.

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