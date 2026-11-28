О ситуации на дорогах республики можно узнать, позвонив в колл-центр 1403, передает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Оперативную информацию об ограничении движения в Восточно-Казахстанской области предоставил КазАвтоЖол.

28 ноября 2026 года в 06:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на следующих участках автодорог республиканского значения:

- на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — гр. РФ» км 1126 — 1212 (с. Предгорное — гр. РФ);

- на участке автодороги «Усть-Каменогорск — Риддер — гр. РФ» км 15 — 105 (п. Белоусовка — г. Риддер).

Ориентировочное время открытия дороги — 28 ноября 2026 года в 10:00.

В то же время в 09:00 на следующих автомобильных дорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта:

Актюбинская область:

- на участке автодороги «гр. РФ — Актобе — Кызылорда — Шымкент — Алматы — гр. КНР» км 11–337 (уч. г. Актобе — гр. Атырауской области).

Атырауская область:

- на участке автодороги «гр. РФ — Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау» км 337–346 (уч. гр. Актюбинской области — п. Сагиз).

Позвонив в колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.