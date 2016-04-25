В одном мгновенье видеть вечность

584
​Бектур КАДЫРОВ, Астана
фото Игоря БУРГАНДИНОВА

В ее открытии участвовали депутаты Парламента РК, видные деятели культуры. Старт экспозиции дал директор Национального музея Дархан Мынбай.

Заслуженный деятель культуры РК, лауреат всесоюзных и межрес­публиканских выставок декоративно-прикладного искусства Куттыбек Жакыпов представил около 60 гобеленов, войлоков и баскуров (тканая длинная лента с орнаментами или изображениями), выполненных им с 1983 года по сей день. Тематика его работ необычайно разнообразна, художественный стиль берет начало в народном декоративно-прикладном искусстве, в его орнаментике, символике, мифологии. Средствами ткачества художник передает глубокие мысли, философию настоящего степняка.

В центре экспозиции помещен огромный гобелен «Ұлы Дала» («Великая степь»). Совершенно очевидно, что автор горячо поддерживает идею Главы государства об использовании Казахстаном этой идиомы. Еще одна работа названа «Мәңгілік Ел», что тоже характеризует мировоззрение художника. Нередко он обращается к эпосу, который знает очень хорошо: «Желмая» (это легендарная летучая верблюдица Асана Кайгы), «Эпос», «Степная легенда», «Дракон» – древние сказания Куттыбек Жакыпов слышал с детства.

Но не только народные повествования питают вдохновение художника, его притягивают и события истории: «Год Змеи-41», «Покоритель», «Властелин». Особенно хорошо ему удаются сцены повседневной жизни, виды природы. Таковы его «Прялка», «Радость чабана», «Наурыз», «Охотник», триптихи «Театр» и «Полдень».

Куттыбек Жакыпов умеет разглядеть красоту в любой мелочи, которая тем не менее важна для степняка, – «Верблюжья колючка», например, «Жаворонок», «Удод». Есть в экспозиции и тревожные нотки. «Крик души» – это работа пронзительного звучания, напряженная по построению и колориту, картина-предупреждение. Забавы степняков всегда динамичны, их веселье, энергия отражены в гобеленах «Аударыспак», «Кокпар» и в войлоке «Борцы».

Редко можно видеть подобное собрание ткачества в одной экспозиции, сейчас такая возможность у столичных любителей искусства есть. По существу, это обзорная выставка мастера – замечательного художника с большим сердцем.

