В одном, но самом лучшем экземпляре

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Айгуль БИДАНОВА, Семей
«Говоря о солдатах Победы, мы не должны забывать о фронтовом подвиге простых бойцов, которые на своих плечах принесли стране долгожданный мир», – пояснил основную идею сборника председатель краеведческого общества «Прииртышье» Павел Жуков.
Сборник украсили, внеся лирическое настроение, стихотворения Евгения Титаева и Ольги Ротару. Краевед Людмила Южакова представила очерк о том, как семипалатинцы, находясь в глубоком тылу, оказывали помощь ленинградцам. Отрывая от себя и своих детей, они отправляли в блокадный Ленинград продукты, одежду, медикаменты. Сюда, в Семипалатинскую область, направлялись эшелоны с детьми из Ленинграда. Их откармливали, заставляли вспомнить, что есть на свете радость и детская улыбка.
Целую серию материалов, вошедших в книгу, опубликовала член краеведческого общества «Прииртышье» журналист Екатерина Гуляева. Автору было интересно показать на примере каждого ветерана, труженика тыла, жителя блокадного Ленинграда или потомка депортированного народа не только все ужасы Великой Отечественной войны. Жизнь, даже военная, соткана из мгновений страха и радости, улыбок и сердечных встреч. Именно об этом можно прочитать в таких очерках, как «Во французской стороне», «Руками создала легенду», «Встретились, нежданно, брат с сестрою» и многих других.
«Наш сборник уже сейчас, в день презентации, представляет огромную библиографическую редкость, потому что отпечатан лишь в одном экземпляре. У краеведов не нашлось возможности опубликовать тираж этой книги для чтения. Но мы готовы поделиться электронным вариантом со всеми желающими, – сообщил Павел Жуков. – Прежде всего, книга «Победители» предназначена для подрастающего поколения. Детям нужно рассказывать о той цене, которую заплатили за независимость и мир их деды и прадеды».

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