В одной команде

Вице-министр культуры и спорта РК Елдос Рамазанов поприветствовал членов Совета СНГ и пожелал им плодотворной работы.

– У нас есть общие темы для обсуждения и проблемы, которые требуют решения. Уверен, наше спортивное сотрудничест­во будет успешным, – сказал вице-министр.

На заседании единогласным решением председатель Комитета по делам спорта и физичес­кой культуры МКС РК Серик Сапиев на 2019–2020 годы был избран председателем Совета по физической культуре и спорту государств – участников СНГ.

– Характерной особенностью государственной политики Казахстана в области спорта и физической культуры традиционно является реализация сбалансированного подхода к развитию массового спорта и спорта высших достижений, – отметил Серик Сапиев. – Приоритетным направлением остается увеличение охвата населения страны систематическими занятиями физкультурой и спортом.

За I квартал нынешнего года по республике проведено более 11 тыс. спортивно-массовых мероприятий с охватом свыше 1,1 млн человек.

Министерством продолжается работа по возведению Респуб­ликанской базы олимпийской подготовки в Алматинской области и Центра олимпийской подготовки в Нур-Султане. По поручению Елбасы сегодня в Казахстане ведется строительство 100 физкультурно-оздоровительных комплексов в остронуждаю­щихся населенных пунктах.

В ходе заседания главы уполномоченных органов рассказали о проводимой работе, обсудили проект Стратегии развития физической культуры и спорта государств – участников СНГ на 2021–2030 годы.