Свежий выпуск
В одной команде
Чингиз Ташенов, Акмолинская область

Вице-министр культуры и спорта РК Елдос Рамазанов поприветствовал членов Совета СНГ и пожелал им плодотворной работы.

– У нас есть общие темы для обсуждения и проблемы, которые требуют решения. Уверен, наше спортивное сотрудничест­во будет успешным, – сказал вице-министр.

На заседании единогласным решением председатель Комитета по делам спорта и физичес­кой культуры МКС РК Серик Сапиев на 2019–2020 годы был избран председателем Совета по физической культуре и спорту государств – участников СНГ.

– Характерной особенностью государственной политики Казахстана в области спорта и физической культуры традиционно является реализация сбалансированного подхода к развитию массового спорта и спорта высших достижений, – отметил Серик Сапиев. – Приоритетным направлением остается увеличение охвата населения страны систематическими занятиями физкультурой и спортом.

За I квартал нынешнего года по республике проведено более 11 тыс. спортивно-массовых мероприятий с охватом свыше 1,1 млн человек.

Министерством продолжается работа по возведению Респуб­ликанской базы олимпийской подготовки в Алматинской области и Центра олимпийской подготовки в Нур-Султане. По поручению Елбасы сегодня в Казахстане ведется строительство 100 физкультурно-оздоровительных комплексов в остронуждаю­щихся населенных пунктах.

В ходе заседания главы уполномоченных органов рассказали о проводимой работе, обсудили проект Стратегии развития физической культуры и спорта государств – участников СНГ на 2021–2030 годы.

Популярное

Все
Дворец на разграбление
Масштабное строительство скоро развернется в Конаеве
Сайгаки: стрелять нельзя оставить
Казахстанские специалисты привезли из-за границы редкие книги и малоизвестные архивные материалы по истории нашей страны
Актюбинские родители копят на подготовку детей к школе
Платите – и зимой согреетесь!
Вокруг света за один шаг
Имена – на века
Школа сельских акимов
Во избежание ЧП
В огороде созрела… конопля
Каникулы в музее
Маршруты «Атласа новых профессий»
Искусство без границ
Чистота и безопасность
Трубный «бабах»
Чемпионат мира завершен
Автопробегом по кражам
Примем первенство континента
Главный экспонат
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
Сахарный ажиотаж продолжается в Петропавловске
Новая праздничная дата появится в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 июля
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Лжегенерала в Казахстане осудили за подстрекательство к даче взятки
Десятки человек ночью пришли к дому переехавшего лошадь казахстанца
Суд оштрафовал оскандалившуюся "жену прокурора" в Шымкенте
"Битва" за сахар попала на видео в Караганде
Крупная американская компания перенесла производство из России в Казахстан
Опубликован рейтинг ведущих вузов-2022
Новая волна технарей появится в Казахстане
Опасения за судьбу рощи Баума в Алматы вполне обоснованы
Теперь не нужно предоставлять бумажные документы при наличии их электронных аналогов
Авиационная администрация не ограничивала полеты в аэропорту Уральска
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Свежий выпуск
Платите – и зимой согреетесь!
Свежий выпуск
В десятке сильнейших
Свежий выпуск
У нас в гостях – юбиляр
Свежий выпуск
Поддержим отечественное

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]