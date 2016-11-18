В официальной статистике доля казахстанского содержания сильно завышена – НПП "Атамекен"

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Официальная статистика сильно завышает долю казахстанского содержания. Об этом заявил заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Нуржан Альтаев в рамках II Форума отечественных товаропроизводителей "Ұлы дала елі", передает Kazpravda.kz.
"Согласно официальной статистике, доля казахстанского производства доходит до 80 процентов в закупках, но на самом деле, если все проанализировать, то этот показатель не дотянет даже до 50 процентов. Например, по статистическим данным, доля казахстанского содержания в государственных закупках ЮКО в 2016 году составила 81,6 процента, однако по результатам анализа нашей палаты доля местного содержания реального составляет не более 33 процентов. И это мы видим во всех сферах", – заявил Альтаев.
Он также озвучил предложения НПП "Атамекен" по поддержке отечественных товаропроизводителей.
По словам Альтаева, казахстанское производство на данный момент остро нуждается в помощи по сбыту товаров. Особенно это касается продовольственных продуктов.
"Сейчас многие понимают, что будущее за производством продуктов питания. С периода первого скачка цен на продукты в мировом масштабе, который пришелся на середину и конец 2000-х, динамика не меняется, идет стабильный рост спроса на продовольствие. В этих условиях нам требуется поддержка отечественного производства, в первую очередь через обеспечение сбыта. Без налаженного сбыта любые акции и средства становятся бесполезными", – подчеркнул Альтаев.
Одна из причин того, что вопрос сбыта остался на сегодня открытым, по словам представителя Палаты, заключается в том, что в какой-то период всеобщее внимание было переключено на налаживание производства.
"Между тем необходимо наладить те "артерии", которые будут помогать сбывать эту продукцию, как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Недавно мы поднимали этот вопрос у Премьер-Министра и говорили о том, что нам в стране необходимо разработать и внедрить новую отраслевую программу развития торговли", – отметил он.
Альтаев предложил особое внимание обратить на осваивание китайского рынка. По его словам, казахстанский товар здесь пользуется хорошим спросом.
"Мы видим, что на том же китайском рынке очень большой спрос на товары казахстанского производства, при этом цены для наших производителей очень комфортные, которые в разы отличаются от наших внутренних цен. Но пока казахстанская продукция в этом огромном объеме занимает не более 0,1 процента", – констатировал он.
В Форуме также принял участие и министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек. Он отметил, что с каждым годом ассортимент выставки "Лучший товар Казахстана", проходящей в рамках Форума, расширяется, что не может не радовать.
"Из года в год выставка становится все качественней, ассортимент продукции впечатляет своей широтой. За 9 месяцев текущего года доля местного содержания в закупках составила 58,3 процента. При этом общий закуп товаров и услуг повысился с аналогичным периодом прошлого года на 1,596 триллиона тенге, хотя в сравнении с аналогичным периодом прошлого года промежуточный показатель казахстанского содержания понизился на 7,7 процента. Основные причины – изменение курса тенге и увеличение приобретения импортного сырья, это почти 35 процентов в натуральном выражении. Вместе с тем Правительством РК на постоянной основе ведется поддержка отечественного производителя, в том числе проводимая государством политика индустриализации, совершенствование нормативно-правовой базы, а также конкретная точечная работа с отечественными производителями по обеспечению их договорами долгосрочного заказа и созданию смежных производств", – сказал министр.
Проведение конкурса-выставки "Лучший товар Казахстана" позволило выставить свой товар многим отечественным производителям. Среди выставленной продукции можно было пронаблюдать и появление новинок на продовольственном рынке. В частности, привлекало внимание сухое кобылье молоко "Саумал", изготовленное по лучшим немецким технологиям.
Попали сюда и набирающие популярность сувенирные фигурки
казахских батыров.
На конкурсе были представлены 145 компаний-победителей региональных конкурсов. Дипломанты данной выставки получают право в течении четырех лет использовать эмблему конкурса в рекламных целях.