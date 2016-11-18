В официальной статистике доля казахстанского содержания сильно завышена – НПП "Атамекен"

Экономика
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Азамат Сыздыкбаев
Фото ©Марата Куракова
Официальная статистика сильно завышает долю казахстанского содержания. Об этом заявил заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Нуржан Альтаев в рамках II Форума отечественных товаропроизводителей "Ұлы дала елі", передает Kazpravda.kz.

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"Согласно официальной статистике, доля казахстанского производства доходит до 80 процентов в закупках, но на самом деле, если все проанализировать, то этот показатель не дотянет даже до 50 процентов. Например, по статистическим данным, доля казахстанского содержания в государственных закупках ЮКО в 2016 году составила 81,6 процента, однако по результатам анализа нашей палаты доля местного содержания реального составляет не более 33 процентов. И это мы видим во всех сферах", – заявил Альтаев.

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Он также озвучил предложения НПП "Атамекен" по поддержке отечественных товаропроизводителей.

По словам Альтаева, казахстанское производство на данный момент остро нуждается в помощи по сбыту товаров. Особенно это касается продовольственных продуктов.

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"Сейчас многие понимают, что будущее за производством продуктов питания. С периода первого скачка цен на продукты в мировом масштабе, который пришелся на середину и конец 2000-х, динамика не меняется, идет стабильный рост спроса на продовольствие. В этих условиях нам требуется поддержка отечественного производства, в первую очередь через обеспечение сбыта. Без налаженного сбыта любые акции и средства становятся бесполезными", – подчеркнул Альтаев.

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Одна из причин того, что вопрос сбыта остался на сегодня открытым, по словам представителя Палаты, заключается в том, что в какой-то период всеобщее внимание было переключено на налаживание производства.

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"Между тем необходимо наладить те "артерии", которые будут помогать сбывать эту продукцию, как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Недавно мы поднимали этот вопрос у Премьер-Министра и говорили о том, что нам в стране необходимо разработать и внедрить новую отраслевую программу развития торговли", – отметил он.

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Альтаев предложил особое внимание обратить на осваивание китайского рынка. По его словам, казахстанский товар здесь пользуется хорошим спросом.

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"Мы видим, что на том же китайском рынке очень большой спрос на товары казахстанского производства, при этом цены для наших производителей очень комфортные, которые в разы отличаются от наших внутренних цен. Но пока казахстанская продукция в этом огромном объеме занимает не более 0,1 процента", – констатировал он.

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В Форуме также принял участие и министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек. Он отметил, что с каждым годом ассортимент выставки "Лучший товар Казахстана", проходящей в рамках Форума, расширяется, что не может не радовать.  

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"Из года в год выставка становится все качественней, ассортимент продукции впечатляет своей широтой. За 9 месяцев текущего года доля местного содержания в закупках составила 58,3 процента. При этом общий закуп товаров и услуг повысился с аналогичным периодом прошлого года на 1,596 триллиона тенге, хотя в сравнении с аналогичным периодом прошлого года промежуточный показатель казахстанского содержания понизился на 7,7 процента. Основные причины – изменение курса тенге и увеличение приобретения импортного сырья, это почти 35 процентов в натуральном выражении. Вместе с тем Правительством РК на постоянной основе ведется поддержка отечественного производителя, в том числе проводимая государством политика индустриализации, совершенствование нормативно-правовой базы, а также конкретная точечная работа с отечественными производителями по обеспечению их договорами долгосрочного заказа и созданию смежных производств", – сказал министр.

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Проведение конкурса-выставки "Лучший товар Казахстана" позволило выставить свой товар многим отечественным производителям. Среди выставленной продукции можно было пронаблюдать и появление новинок на продовольственном рынке. В частности, привлекало внимание сухое кобылье молоко "Саумал", изготовленное по лучшим немецким технологиям.

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Попали сюда и набирающие популярность сувенирные фигурки казахских батыров.

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На конкурсе были представлены 145 компаний-победителей региональных конкурсов. Дипломанты данной выставки получают право в течении четырех лет использовать эмблему конкурса в рекламных целях.

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