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Власова Александра
корреспондент

Четвертая четверть для учащихся начнется в традиционном режиме за школьными партами.

Как сообщила председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК Гульмира Каримова на брифинге в СЦК, четвертая четверть начнется в традиционном формате и продлится восемь недель. Глава комитета напомнила, что ранее Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции было принято решение о том, что возвращается кабинетная система во всех школах, отменяются социальная дистанция, масочный режим и система «Ashyq» для родителей и в целом. Вместе с тем все же будет необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, соблюдать условия дезинфекции, проветривать помещения.

Между тем 1 апреля в стране стартует прием документов в первый класс. По данным МОН РК, около 420 тыс. детей планируется принять в начальные классы. Для приема в школу необходимо будет сдать 4 документа: от родителя ребенка, либо законного представителя требуются заявление в произвольной форме, справки из поликлиники формы 026⁄у-3 и 063⁄у, а также копия свидетельства о рождении и две фотографии 3 х 4. Заявки принимают и через веб-портал электронного правительства Еgov.kz.

Вместе с тем председатель комитета дошкольного и среднего образования МОН РК также сообщила, что в целях стимулирования учащимся-победителям и их учителям будет выплачено единовременное вознаграждение. Предполагается введение стимулирующей финансовой поддержки победителям и призерам международных предметных олимпиад: за «золото», «серебро» и «бронзу» соответственно в размере 1 500, 1 000 и 500 МРП, для поддержки их педагогам – 150 МРП, 100 МРП и 50 МРП. При этом размеры грантов одинаковы для выпускников, становившихся призерами олимпиад в течение трех последних лет учебы в средней школе. Стоит отметить, что в 2020⁄2021 учебном году 26 казахстанских школьников стали победителями и призерами престижных международных предметных олимпиад.

Кроме того, по словам представителя ведомства, призеры олимпиад и творческих конкурсов, спортивных соревнований, вошедшие в специальный список, в будущем смогут поступить в вузы без конкурса. В случае если в течение последних трех лет учащиеся становятся победителями, они также могут участвовать в этом направлении. Но предметы, в которых они участвовали, должны соответствовать профилю будущей профессии.

Также в соответствии с поручением Главы государства планируется привлечь лучших педагогов в регионы, где наблюдается дефицит учителей. При этом в результате проведенного исследования выявлен дефицит педагогов в Атырауской, Мангис­тауской, Алматинской и Туркестанской областях. Разработан проект программы, который будет реализован в мае-июне текущего года. В нас­тоящее время в каждом из этих 4 регионов соз­даны координационные советы и утвержден состав комиссии при МОН. В него вошли сотрудники Национальной академии, центра квалификации «Өрлеу» и Назарбаев Интеллектуальных школ.

– К учителям предъявляется несколько требований: наличие высшего педагогического образования или высшего профессио­нального образования; они обязаны принять участие в конкурсе и пройти тест; написать эссе и провести интервью в качестве диа­лога с людьми, участвовавшими в конкурсе. Для стимулирования учителей, работающих с выездом в регионы, их заработная плата вырастет в два раза, будут компенсированы коммунальные платежи и арендная плата за жилье. Кроме того, для учителей, прошедших конкурс, проводятся предварительные четырехнедельные курсы переподготовки. С ними налажена постоянная связь, проводятся мас­тер-классы, вебинары в онлайн- и офлайн-формате, – рассказала председатель комитета дошкольного и среднего образования МОН РК. К слову, уже поступают обращения от учителей, которые намерены работать в этих регионах.

Представитель МОН также сообщила, что ведется большая работа в целях выполнения поручения Главы государства по введению нормы повышения квалификации педагогов. Для этого был изучен опыт Сингапура и Финляндии, где повышение квалификации педагогов проводится один раз в год, Российской Федерации, где учителя проходят повышение квалификации и обновляют свои знания один раз в три года. Было проведено Международное исследование TALIS. Данное исследование проводится среди учителей, по итогам которого 87% учителей заявили о том, что данная поддержка им необходима. По прохож­дении курсов повышения квалификации учителя отмечают положительное влияние на их дальнейшую педагогическую практику. 70% вновь принятых на работу учителей также считают, что им будет необходимо повышение квалификации.

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