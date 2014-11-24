В Огайо от пули полицейского скончался 12-летний подросток

В мире
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Марат Манаспаев
В американском городе Кливленд, штат Огайо, утром в воскресенье, 23 ноября, скончался 12-летний подросток, в которого днем ранее стрелял полицейский. Об этом сообщает местный телеканал Fox 8, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.

Инцидент произошел в субботу, 22 ноября, около 15.30 по местному времени (23.30 мск) в парке возле центра развлечений Cudell. Как сообщили в полиции, в правоохранительные органы поступил звонок с информацией о вооруженном мужчине.

Прибывшие на место офицеры полиции заметили мальчика с неизвестным оружием. Полицейские приказали подростку поднять руки, а когда тот отказался и засунул руку за пазуху, один из офицеров выстрелил ему в живот. Мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии в медицинский центр MetroHealth. При этом выяснилось, что пистолет у него был пневматический.

Стрелявший полицейский также получил травму ноги, при каких обстоятельствах это произошло, не уточняется. Оба офицера полиции, ставшие участниками инцидента, отстранены от службы на время расследования.

Стрельба в парке произошла в течение суток после убийства в Кливленде семи человек, включая беременную женщину и 17-летнюю девушку. Ранения также получила десятилетняя девочка. Мотивы преступления устанавливаются.

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