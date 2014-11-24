В Огайо от пули полицейского скончался 12-летний подросток

В американском городе Кливленд, штат Огайо, утром в воскресенье, 23 ноября, скончался 12-летний подросток, в которого днем ранее стрелял
полицейский. Об этом сообщает местный телеканал Fox 8, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру
.
Инцидент произошел в субботу, 22 ноября, около 15.30 по местному
времени (23.30 мск) в парке возле центра развлечений Cudell. Как
сообщили в полиции, в правоохранительные органы поступил звонок с
информацией о вооруженном мужчине.
Прибывшие на место офицеры полиции
заметили мальчика с неизвестным оружием.
Полицейские приказали подростку поднять руки, а когда тот отказался и
засунул руку за пазуху, один из офицеров выстрелил ему в живот. Мальчик
был госпитализирован в тяжелом состоянии в медицинский центр
MetroHealth. При этом выяснилось, что пистолет у него был
пневматический.
Стрелявший полицейский также получил травму ноги, при
каких обстоятельствах это произошло, не уточняется.
Оба офицера полиции, ставшие участниками инцидента, отстранены от службы на время расследования.
Стрельба в парке произошла в течение суток после убийства в Кливленде
семи человек, включая беременную женщину и 17-летнюю девушку. Ранения
также получила десятилетняя девочка. Мотивы преступления
устанавливаются.