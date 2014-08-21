В огонь и воду

Личный состав в/;ч 5513, дислоцированной в Таразе, был поднят по тревоге и переброшен в Меркенский район. На территории государственного лесного фонда в горной местности пожар охватил обширную территорию заповедника.



Спецтехнике не удалось преодолеть горные перевалы и ущелья, и до места, где бушевал огонь, военнослужащие добирались пешком. Здесь распределились по группам, на первую возлагалась задача – во что бы то ни стало остановить полыхавшее пламя. Для этого по огромному периметру солдаты прокопали сотни метров разделительной полосы. Вторая группа тушила огонь. Пламя, охватившее уже довольно обширную территорию, приходилось сбивать подручными средствами. Бойцы и тут проявили смекалку, придумав приспособление для тушения огня – к черенкам прибивали большие плоские куски резины и ими, как хлопушками, сбивали пламя с кустарника и травы.

Ситуация усугублялась жаркой, ветреной погодой – небывалый зной стоял в регионе, вот уже несколько дней сухостой легко воспламенялся от малейшей искры, образовывая множество локальных очагов пожара. Сложность заключалась еще и в том, что пожар свирепствовал в горах, в условиях пересеченной местности. Тушить огонь приходилось в труднодоступных местах – на склонах и ущельях.



Действовали солдаты мобильными группами по 30–40 человек посменно. По словам очевидцев, долго в зоне пожара работать было нельзя из-за сильного задымления. Пока одна группа боролась с огнем, другая тем временем отдыхала.



Работа не прекращалась около полутора суток. После ликвидации пожара военнослужащие провели расчистку склонов, чтобы не допустить повторного возникновения пожароопасной ситуации.

Общими усилиями с бедой удалось справиться. В ликвидации лесного пожара также приняли участие сотрудники службы пожаротушения ДЧС, военнослужащие из воинской части Министерства обороны РК, акиматы соседних районов, работники лесных хозяйств и предприятий. Всего около 800 человек, 123 единицы техники и 2 вертолета.



Надо сказать, что военнослужащие Национальной гвардии не первый раз приходят на помощь людям, пострадавшим от стихийных бедствий. В феврале 2005 года, когда на территории Южно-Казахстанской области выпало небывалое количество снега, 200 военнослужащих днем и ночью расчищали улицы в одном из поселков Байдибекского района. Тогда из снежного плена было вызволено более 90 домов, доставлено около 15 тонн продовольствия для местного населения. Спустя несколько дней в этом же регионе воины Национальной гвардии эвакуировали свыше 1 000 человек из двух поселков, попавших в зону затопления реки Сырдарья, и перевезли около 35 тонн продовольствия.



В марте 2010 года личный состав в/;ч 5514 Национальной гвардии принял участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуа­ции в поселке Кызылагаш, пострадавшем от самого разрушительного паводка в истории современного Казахстана. В январе 2013 года в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией в Жамбылской области одними из первых на помощь жителям пострадавших райо­нов пришли наши военно­служащие. Сводные отряды из в/;ч 5513 и в/;ч 6506 РгК "Оңтүстік", прибыв в Каратау и Жанатас, развернули палатки, организовали пункты медицинской помощи и обогрева для пострадавших. Воины разбирали разрушенные здания и сооружения, в том числе котельную в Каратау, очищали улицы от упавших деревьев и мусора, обеспечили жителей продуктами питания. Ежедневно на полевых кухнях свыше тысячи граждан кормили горячей пищей, медики воинских частей оказывали первую медицинскую помощь травмы различной степени, а затем перевозили на военном автотранспорте в медучреждения Тараза. В марте 2014 года в п. Кокпекты в Карагандинской области, пострадавший в результате наводнения, одними из первых на помощь населению прибыли военнослужащие Национальной гвардии.



Александр Суворов учил: "Добро делать спешить должно". И история знает немало примеров самоотверженных, мужественных действий военнослужащих Нацио­нальной гвардии Республики Казахстан при ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасении сотен человеческих жизней, геройских поступков. С передачей воинских частей МЧС, а также их функций и полномочий Национальной гвардии, соединение спасательных возможностей подразделений по чрезвычайным ситуа­циям, полиции и Национальной гвардии значительно усилит защищенность наших граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.