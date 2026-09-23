В огород пришла... весна Вокруг нас 23 сентября 2026 г. 6:20 Валентина Мелехова Второй раз за год зацвели сады в Костанайской области. фото Валентины Куциенко В традиционно серые для Северного Казахстана сентябрьские дни природа подарила костанайцам кусочек весны с ее обилием красок и ароматов. В деревнях вовсю цветут яблони, сирень, бульденеж, жасмин, набирают почки кустарники… А в огороде Валентины Куциенко, залив белоснежными цветами унылую желто-коричневую листву, вторую жизнь обрела анемона. – Это очень нежное растение, которое цветет ранней весной. Но уже второй год я наблюдаю его цветение осенью. В 2025-м цветки распускались до самых снегов, сейчас расцвел пока только один, но бутонов много. Львиный зев бушует, даже летом так не цвел, как сейчас. Какие насыщенные цвета! – восторгается Валентина. Неожиданным открытием для женщины стала проснувшаяся береза, усыпавшая свои ветви сережками. Впрочем, ученые подобный феномен не считают чем-то сверхъестественным и связывают с погодными условиями. – Происходит изменение климата. Уже который год подряд в наших краях наблюдается резкая смена температур. Сильные похолодания после жаркого лета заставляют деревья и кустарники «думать», что пора спать. А затем вновь идет потепление – и растения просыпаются. Так у них выделяются гормоны, отвечающие за образование почек и соцветий, – пояснила биолог Ирина Бузмакова. И хотя осеннее цветение садов – явление необычное для северных широт, на горьком опыте местные дачники и огородники уже усвоили уроки природы. Все цветки на плодовых обрывают нещадно. Иначе деревья и кустарники ждет гибель. – У меня в прошлом году в сентябре обильно зацвела яблоня. Это было так красиво! Но я не знала, как это печально закончится. Нынешней весной дерево вновь зацвело, даже плоды начали образовываться. Но потом яблоня стала сохнуть и пропала. Стукнула по стволу – и он разлетелся в щепки. Оказывается, осеннее цветение выжимает из растений все соки, корень слабеет. Поэтому сейчас, заметив бутоны, тут же оборвала их, – делится опытом Валентина Куциенко. По народным приметам цветущие во внеурочное время сады считаются предвестниками суровой зимы. Возможно, яркими цветами в разгар осени природа старается согреть человека, даруя ему кусочек весны перед трескучими морозами. #Костанай #сад #климат #осень #цветение