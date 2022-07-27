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В огороде созрела… конопля
Любовь Доброта, Туркестанская область

Полицейские задержали сельчанина, который выращивал на частном подворье наркосодержащую коноплю.

Нежданные гости в полицейских мундирах на подворье жителя Келесского района появились в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2022». Сотрудники районного отдела полиции проводили рейд по выявлению и ликвидации наркопосевов, обследуя огороды и домашние клумбы.

Во дворе подозреваемого обнаружили 19 ухоженных кустов, внешне очень похожих на нар­косодержащее растение. По всему было видно, что владелец растений обладает талантом земледельца. А еще у хозяина дома нашли и изъяли сверток с наркотическим средством растительного происхождения, самодельное устройство из бутылки, предназначенное для употребления наркотиков.

Весь этот набор сотрудники правоохранительных органов направили на экспертизу. Согласно ее заключению, общий вес наркосодержащих кустов конопли составил около 3,5 кг. А в свертке, как и подозревали полицейские, хранилась «высушенная марихуана». В ходе допроса житель района признался, что выращивал наркотические вещества для собственного употребления.

Сейчас проводится досудебное расследование в соответствии со статьями УК РК, предполагающими уголовное наказание за незаконное культивирование запрещенных к выращиванию растений, содержащих наркотические вещества, и незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта.

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