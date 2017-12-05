В октябре у нас был провал – Бозумбаев о добыче нефти в 2017 году

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев дал прогноз по объему добычи нефти в 2017 году, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"В ноябре мы хорошо поработали, в октябре у нас был провал, а в августе капитальные работы на Тенгизе, Карачаганаке, были проблемы и со стабильностью добычи на Кашагане. Но последние два месяца года мы отработали неплохо. По итогам года мы должны добыть более 85 миллионов тонн нефти. Если сравните с прошлым годом – 78 миллионов, то это значительный шаг вперед", – отметил министр.
При этом министр не стал давать прогноз добычи нефти на 2018 год, но выразил уверенность, что ее рост будет значительным.