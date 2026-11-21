Предложение Токаева рассмотрят в Абу-Даби в рамках диалога о дальнейшем международном сотрудничестве в водной сфере

Фото: Акорда (качество улучшено с ИИ)

Предложение Казахстана о создании Международной водной организации планируют рассмотреть на Конференции ООН по водным ресурсам в Абу-Даби. Инициатива получила поддержку представителей Сенегала и Объединённых Арабских Эмиратов, которые подчеркнули необходимость согласованных действий государств для решения глобальных водных проблем, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал Jibek Joly.

На брифинге в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке участники отметили, что продвижение инициативы требует общей позиции стран, развития международного сотрудничества, обмена опытом и совместной работы над водной инфраструктурой.

Заместитель постоянного представителя Сенегала при ООН Мамаду Ндиае заявил, что взаимодействие на двустороннем и многостороннем уровнях поможет эффективнее решать проблемы водоснабжения и санитарии.

«Работа успешно продвигается, надеемся, что этот процесс скоро завершится и будет способствовать развитию международного сотрудничества в сфере водоснабжения и санитарии. Здесь ключевую роль может сыграть как двустороннее, так и многостороннее взаимодействие. Именно оно поможет эффективно решать проблемы, связанные с нехваткой воды», — отметил дипломат.

Постоянный представитель ОАЭ при ООН Мохамед Абушахаб также подтвердил, что предстоящая конференция станет площадкой для обсуждения казахстанского предложения.

«На Конференции ООН по водным ресурсам появится возможность обсудить различные инициативы, в том числе и предложение о создании международной водной организации», — заявил он.

Идею создания такой структуры Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил на международном форуме в Ашхабаде в прошлом году. Предполагается, что организация объединит усилия государств в сфере глобального управления водными ресурсами и поможет теснее увязать водную повестку с вопросами энергетики, климата и продовольственной безопасности.

Конференция в Абу-Даби будет направлена на укрепление международного сотрудничества, привлечение инвестиций и поиск инновационных решений для обеспечения безопасного будущего в сфере водных ресурсов. Участие в мероприятии подтвердили около семи тысяч человек.

Отдельный интерактивный диалог на конференции посвятят дальнейшим направлениям взаимодействия. В его рамках планируется обсудить в том числе предложение Казахстана о создании Международной водной организации.