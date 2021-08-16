В опасной зоне

По последним данным, в модульной инфекционной больнице получают лечение около 200 пациентов с пневмонией и поражением легких. Среди гос­питализированных – 62 беременные женщины, 15 рожениц с новорожденными малышами. 25 человек лежат в реанимационном отделении в крайне тяжелом состоянии. Суточный показатель зараженных COVID-19 стабильно держится в коридоре от 400 до 600 человек. И такой печальный антирекорд держится уже долгое время.

Более 90% из общего числа находящихся здесь пациентов не прошли вакцинацию. К чес­ти персонала инфекционной больницы, сегодня они уже научились выхаживать людей с обширным поражением легких. Сами же пациенты «красной» зоны рассказывают о страшной болезни, не сдерживая слез.

Среди тех, кто балансировал между жизнью и смертью – горожанка Ирина Османова. 11 июля она получила первую дозу вакцины, 16 июля у нее поднялась температура до 38 градусов. Женщина принимала парацетамол, то есть лечилась самостоя­тельно, а через неделю температура подскочила до 39 и уже никак не сбивалась.

– Я сильно задыхалась, муж вызвал скорую. Меня привезли в инфекционный центр в крайне тяжелом состоянии и сразу положили в реанимацию, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких. Было очень тяжело, тревожно и страшно, было невыносимо больно в груди, – рассказывает Ирина.

Ирина Османова попала в реа­нимационное отделение с 80% поражения легких. И только после недели, проведенной в реанимации, она смогла дышать самостоятельно, и ее перевели в палату.

– Я не ожидала, что такое может случиться со мной, что организм меня не послушается, и придется балансировать где-то на грани. Я и думать не могла, что окажусь на больничной койке. Первый анализ на компьютерном томографе показал 80% поражения легких, потом 40. На сегодня у меня только 20% поражения, я самостоятельно дышу, анализы хорошие, и уже готовлюсь к выписке, – говорит Ирина.

Дома Ирину Османову ждут папа, брат, муж, дети. И все они надеются, что страшные дни в их семье уже позади.

Еще одной пациентке инфекционного центра – Айнаш Ермагамбетовой – 55 лет. Пока она раздумывала о том, делать вакцину или нет, вирус ее опередил – свалил сразу с 85% поражения легких. Причем все происходило так стремительно и неожиданно.

– Я уже мало что соображала, ни минуты не могла потерпеть без кислородной маски. Дни в реанимации были для меня самые длинные и трудные. Летом при нашей атырауской погоде пребывать пусть даже в самой современной, хорошо оснащенной больнице – невыносимое испытание. Вместе с нами лежат дети, беременные женщины. Практически все госпитализированные с большим поражением, у некоторых появляется паническая атака, кто-то вырывается из-под камеры. Одним словом, не просто физически, но и эмоционально было тяжело. Пришлось все переосмыслить. К счастью, мое здоровье пошло на поправку, организм испытал меня на все 100% и дал отпор вирусу. Благодарю врачей, весь медицинский персонал за внимание и поддержку. Как только пройдет время, я обязательно пойду принимать вакцину, иначе сердце просто не выдержит второго испытания, – сказала Айнаш Ермагамбетова.

Сейчас она находится в обыч­ной палате, может уже обходиться без маски, набирается сил, даже улыбается. Отлегло от сердца и у ее домочадцев. Все они с нетерпением ждут ее возвращения домой.

И таких историй предостаточно. Бывали случаи, когда врачи вытаскивали людей прак­тически с того света. Одна из них – Алтын Тулегенова – два месяца провела на больничной койке. Еще в самом начале лета она почувствовала недомогание и вызвала скорую, которая госпитализировала ее в районную больницу. Но состояние ухудшалось, и Алтын перевели в отделение реанимации инфекционного стационара модульной больницы, где она провела долгих 58 дней.

– В отделение реанимации я попала с двухсторонней пневмонией и 96% поражения легких, пролежала здесь ровно один месяц под ИВЛ. Благодаря усилиям врачей мне удалось выжить и вылечиться от этой коварной болезни. Меня перевели в палату профильного отделения, где я продолжила лечение, – рассказала Алтын Тулегенова.

Женщину уже выписали. В течение трех месяцев Алтын будет находиться под наблюдением врачей амбулаторно по месту прописки, а также проходить постковидную реабилитацию.

– Как мне рекомендовали врачи, дышать буду с помощью кислородного концентратора в течение 10 дней, потом буду восстанавливать работу легких под присмотром медиков. Хочу выразить огромную благодарность врачам за заботу и внимание, а всех земляков прошу носить маски и соблюдать карантинные меры для безопасности своих родных и близких, – обратилась к казахстанцам Алтын Тулегенова.