В осеннем парке городском

Хорошая новость
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В городе Макинске Буландынского района Акмолинской области торжественно открыли современный парк культуры и отдыха, ставший долгожданным подарком для жителей. 

Фото: пресс-служба областного акимата

Здесь предусмотрели все для приятного досуга: создали уютные прогулочные зоны, обустроили детские и спортивные площадки для разных возрастных групп, беседки и качели, проложили беговую дорожку. Отдельное место занимает амфитеатр, который в перспективе станет площадкой для концертов, культурных встреч и общественных мероприятий. Теперь все это пространство, сос­тавляющее 33,7 тыс. кв. м, – новая точка притяжения макинцев и гостей города. Открытие парка с красивым и уютным местом для семейного отдыха, встреч с друзьями и занятий спортом для жителей районного центра стало, несомненно, радостным событием. 

Впечатления земляков эмоцио­нально выразила жительница города Наталья Мулько: 

– Очень приятно видеть, сколько всего сделано и делается для людей. Хочется, чтобы парк радовал жителей еще много лет. Самое главное, чтобы дети и молодежь бережно относились ко всему, что в нем есть. Ведь это наше общее пространство, и мы должны заботиться о нем.

Гостям также был представлен проект футбольного поля, которое планируется разместить напротив парка. Новый спортивный объект дополнит инфраструктуру для занятий физкультурой и расширит возможности для активного досуга. 

#парк #осень

Популярное

Все
Строительство будущего начинается с человека
Искусственный интеллект должен сделать статистику быстрее, точнее и ближе к людям
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
Улица имени Каюма Мухамедханова появилась в Алматы
Состоялось итоговое заседание комиссии по госпремии имени Абая
Задачи на долгосрочную перспективу
Оперу «Тоска» в постановке Стефано Пода представили в Алматы
Казахстан и Узбекистан намерены усилить сотрудничество по охране воздуха
Турсынбек Кабатов и Nazima поддержали акцию МЧС
Казахстан получил один из самых высоких урожаев зерна за 15 лет
В Астане прошла литературная встреча, посвящённая роману Абиша Кекилбаева
Казахстанские компании заключили соглашения на $95 млн в Кыргызстане
Токаев назначил новых послов Казахстана в Марокко и на Кубе
В Акмолинскую область доставили более тысячи племенных овец из Австралии
Токаев заявил о необходимости жёсткого контроля за программой «Халықтық құрылыс»
Готовить специалистов для атомной энергетики
В Алматы загорелось двухэтажное кафе: пожарные предотвратили взрыв
Определены приоритетные направления
Литературное наследие: новые методы анализа
Дверь захлопнулась, а ребёнок остался дома один: что советуют в МЧС
В соответствии с требованием времени
В Туркестанской области загорелись 12 тысяч тонн сена
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Распоряжение Главы государства о назначении
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
На встрече с Халық Қаһарманы
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
С 2027 года социальные выплаты будут назначать с учётом благосостояния семей
Токаев заявил о сокращении площади Каспийского моря более чем на 16 тысяч квадратных километров
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Назначен новый командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана
Наличие квартиры и авто не является основанием для признания семьи высокообеспеченной - Минтруда
Четверг со вкусом минтая

Читайте также

Знаменитая «Байса» на пороге перемен
Мобильная связь – везде и всегда
Завершен ремонт вокзала
В Новый год – в новых квартирах

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]