В осеннем парке городском

В городе Макинске Буландынского района Акмолинской области торжественно открыли современный парк культуры и отдыха, ставший долгожданным подарком для жителей.
Здесь предусмотрели все для приятного досуга: создали уютные прогулочные зоны, обустроили детские и спортивные площадки для разных возрастных групп, беседки и качели, проложили беговую дорожку. Отдельное место занимает амфитеатр, который в перспективе станет площадкой для концертов, культурных встреч и общественных мероприятий. Теперь все это пространство, составляющее 33,7 тыс. кв. м, – новая точка притяжения макинцев и гостей города. Открытие парка с красивым и уютным местом для семейного отдыха, встреч с друзьями и занятий спортом для жителей районного центра стало, несомненно, радостным событием.
Впечатления земляков эмоционально выразила жительница города Наталья Мулько:
– Очень приятно видеть, сколько всего сделано и делается для людей. Хочется, чтобы парк радовал жителей еще много лет. Самое главное, чтобы дети и молодежь бережно относились ко всему, что в нем есть. Ведь это наше общее пространство, и мы должны заботиться о нем.
Гостям также был представлен проект футбольного поля, которое планируется разместить напротив парка. Новый спортивный объект дополнит инфраструктуру для занятий физкультурой и расширит возможности для активного досуга.