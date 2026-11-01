В осеннем парке городском

Фото: пресс-служба областного акимата

Здесь предусмотрели все для приятного досуга: создали уютные прогулочные зоны, обустроили детские и спортивные площадки для разных возрастных групп, беседки и качели, проложили беговую дорожку. Отдельное место занимает амфитеатр, который в перспективе станет площадкой для концертов, культурных встреч и общественных мероприятий. Теперь все это пространство, сос­тавляющее 33,7 тыс. кв. м, – новая точка притяжения макинцев и гостей города. Открытие парка с красивым и уютным местом для семейного отдыха, встреч с друзьями и занятий спортом для жителей районного центра стало, несомненно, радостным событием.

Впечатления земляков эмоцио­нально выразила жительница города Наталья Мулько:

– Очень приятно видеть, сколько всего сделано и делается для людей. Хочется, чтобы парк радовал жителей еще много лет. Самое главное, чтобы дети и молодежь бережно относились ко всему, что в нем есть. Ведь это наше общее пространство, и мы должны заботиться о нем.

Гостям также был представлен проект футбольного поля, которое планируется разместить напротив парка. Новый спортивный объект дополнит инфраструктуру для занятий физкультурой и расширит возможности для активного досуга.