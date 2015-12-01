​В основе – прагматизм

Точечные поручения Президента касались модернизации финансовой сферы, развития государственно-частного парт­нерства, совершенствования менеджмента в управлении государственными активами. Для меня, как бизнесмена и гражданина нашей страны, всем сердцем ощущающего свою сопричастность с народом Казахстана, особенно запомнился призыв к отечественным предпринимателям проявить гражданскую сознательность и активность, работать на своей земле открыто и на благо каждого.

Я полностью поддерживаю слова Лидера нации о том, что необходимо прекратить расточительное отношение к бюджетным средствам. Всем следует жить по средствам. Наша главная задача сейчас – создать условия для развития государственной и частной инициативы. Для этого у нашей страны есть все.

В эти непростые для экономики Казахстана и всего мира времена нам не следует «зарывать голову в песок», уходить от трудностей, пережидать. Наоборот, наиболее выигрышная стратегия заключается в том, чтобы выступать с инициативами, привлекать инвестиции, проявлять активность в новых проектах, развивать предпринимательство, вкладывать деньги в инфраструктуру.

Думаю, каждому соотечественнику было важно услышать именно то, что сказал Президент. Реальные, прагматичные меры. Глава государства не стал успокаи­вать граждан и призывать переждать трудные времена, он озвучил конкретные со­циальные программы, которые поддержат всех и каждого в отдельности.