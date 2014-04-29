Нурсултан Абишевич отметил, что, по подсчетам специалистов, уже к 2030 году евразийская интеграция может обеспечить прирост совокупного ВВП на уровне 900 млрд. долларов. Если сопоставить данный объем с ВВП на душу населения в нашей стране в минувшем году - около 15 тыс. долларов, то прирост сопоставим с почти четырехкратным годовым объемом ВВП Казахстана! Нетрудно представить себе: какие возможности у нас появятся в росте качества жизни населения, сколько новых рабочих мест можно будет открыть!

Мне импонирует и абсолютно четкая позиция нашего Президента по концепции интеграции. Он подчеркнул, что ЕАЭС должен строиться на принципах добровольности, равноправия, взаимной выгоды и учета прагматических интересов каждой страны. Прав Глава государства и в необходимости выстраивания долго­срочной интеграционной стратегии до 2050 года, которая поможет провести анализ и даст ясное представление по развитию отраслей в каждой отдельной стране с учетом местной специфики и ресурсов, позволит партнерам действовать в едином экономическом ключе, скоординированно выстраивать отношения на внешних рынках.

Как известно, еще в 1994 году именно в МГУ Нурсултан Абишевич впервые озвучил свою концепцию Евразийского союза, основанного на нашей общей истории, тесной взаимосвязи культур, родственных и дружеских связях, которые, к счастью, и сегодня в полной мере могут служить для стирания экономических границ между нашими братскими государствами. И очень приятно, что идея нашего Президента нашла поддержку и реализуется, раскрывая высокий потенциал взаимовыгодного сотрудничества и вовлекая в этот процесс новые, близкие нам государства.

Кудайберген ЖУАНТАЕВ,

директор ТОО «Ак Адил»,

Кызылорда