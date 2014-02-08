В основе – профилактика

«В настоящее время государственная политика в сфере религии формируется в рамках, определенных Главой государства в Стратегии «Казахстан-2050», а также в Послании народу респуб­лики «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее», – подчеркнул М. Азильханов.

Характеризуя религиозную обстановку в нашей стране, он отметил, что она остается стабильной. Развиваются конструктивные формы государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений. По итогам проведенных в 2013 году социо­логических опросов около 90% граждан оценивают религиозную ситуацию в стране как благополучную, а политику государства в сфере межрелигиозных отношений поддерживают 86% казахстанцев.

При организационно-методологическом сопровождении агентства акиматами на местах организована деятельность более 500 информационных групп по вопросам религии, в состав которых вошли представители госорганов, религиоведы, теологи, имамы. К 28 НПО, занимающимся оказанием помощи и реабилитацией лиц, пострадавших от деструктивной религиозной деятельности, в 2013 году присоединилось еще несколько десятков организаций.

В регионах проведено 9 респуб­ликанских научно-практических конференций на актуальные темы религиозной жизни, реализуется проект «Женщина и религия», на базе вузов открыты клубы «Кыз-Жибек» для воспитания девушек на основе национальных традиций. Агентством организованы и проведены III Форум религиоведов Казахстана, а также четыре международные конференции с участием отечественных и зарубежных экспертов. Активизировал свою работу Конгресс религиоведов Казахстана, созданы консультативно-экспертный совет по изучению религиозной ситуации и Совет по взаимодействию с НПО при агентстве...

Марат Азильханов отметил также, что реализуется Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в РК на 2013–2017 годы. Усилия агентства сконцентрированы на информационно-разъяснительной работе по профилактике религиозного экстремизма и терроризма, а также формировании в обществе толерантного религиозного сознания и иммунитета к радикальной идеологии. Для этого созданы культурно-просветительский интернет-ресурс E-islam, Центр приема информации и консультирования граждан по религиозным вопросам, а на его базе – круглосуточная «Горячая линия-114».

Последовательно воплощаются в жизнь требования Закона «О религиозной деятельности и религиозных объединениях». В 2013 году завершен процесс ликвидации не прошедших всеобщую перерегистрацию религиозных объединений, удалось обеспечить исполнение требований закона. Ряд мер по укреплению законности стал важным вкладом в общую нормализацию религиозной сферы.

Докладчик отметил усиление взаимодействия агентства с Духовным управлением мусульман Казахстана (ДУМК). А участие представителей Русской православной церкви практически во всех начинаниях АДР являет пример конструктивного партнерства. Агентством налажены тесные отношения с представителями других конфессий – католиками, иудеями, лютеранами. Проведена работа и по организации сотрудничества с рядом иностранных государств.

Бектур КАДЫРОВ