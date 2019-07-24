​В особо крупном

Пострадавшие, а их, по сведениям департамента полиции города, уже 43, попались на вполне стандартную удочку. Экс-сотрудник банка, который занимал пост начальника отдела кредитования в Павлодарском отделении, обещал людям содействие в приобретении дешевого залогового имущества, которое не выкупили прежние должники. Желающие купить квартиры, участки и автомобили по ценам ниже рыночных переводили деньги на его личный счет или даже передавали наличными. Когда мужчина пропал, люди забили тревогу и обратились с вопросами не только в банк, но и в полицию.

Чтобы скорее найти своего бывшего сотрудника, Kaspi Bank пообещал вознаграждение в 10 млн тенге тому, кто сообщит о местонахождении подозреваемого. На днях на своей официальной странице в соцсетях финансовый институт сообщил, что это сработало – предполагаемый мошенник пойман в Экибастузе, премия выплачена. Конечно, в целях безопасности лица, сообщившего столь важные сведения, его данные не называются.

В общем-то, ситуация стара как мир. В 2017 году подозреваемый занял у своих знакомых большую сумму под проценты, но силы не рассчитал, а потому смог выплачивать только неустойку. Чтобы выбраться из долговой ямы, подозреваемый и решился на обман, понимая, что, будучи сотрудником банка, да еще и руководителем отдела, легко сможет войти в доверие граждан. Часть денег, полученных от обманутых павлодарцев, злоумышленник отдавал своим кредиторам, часть отдавал тем клиентам банка, которые начинали что-то подозревать, что-то оставлял себе.

Как долго все это длилось, пока неясно, но известно, что 5 июля нынешнего года он уволился из банка, а уже 9 июля начал сам обзванивать потерпевших: мол, ничего не выйдет и им надо обращаться в банк для возврата своих денег.

– Задержанный сотрудниками управления криминальной полиции – житель Павлодарской области. Он водворен в изолятор временного содержания, дает признательные показания и идет на контакт, – сообщил исполняющий обязанности начальника регионального департамента полиции Жаскайрат Каиров. – Мы обратились с ходатайством в суд о его дальнейшем аресте на весь период проведения следственных мероприятий.

Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 190 УК РК «Мошенничество в особо крупном размере». Департамент полиции призывает всех, кто пострадал от действий подозреваемого, обратиться с письменным заявлением для принятия мер уголовного воздействия. Кроме того, стражи порядка сообщили, что иных подозреваемых у следствия пока нет.

Каким образом будет возмещен ущерб потерпевшим, не сообщается. Специалисты полагают, что расследование будет длиться не меньше 2 месяцев.