​В особом режиме

Усилены также городские службы скорой медицинской помощи. Для обслуживания экстренных вызовов в 4-й и 7-й городских больницах построены вертолетные площадки, закуплено 40 современных реанимобилей с транкинговой связью. Повысилась и скорость оказания медицинской помощи – время прибытия «скорой» сокращено до 11,5 минуты.

Еще в 2016 году в два раза был увеличен бюджет материально-технического оснащения городских органов правопорядка, городом приобретена соответствующая спецтехника, а личный состав право­охранительных органов усилен специалистами-кинологами и взрывотехниками.

Как сообщает акимат Алматы, для города дополнительно приобретено 88 дорожно-патрульных автомобилей, 19 машин для оперативных служб ДВД, 5 автобусов для личного состава, 1 пожарная автолестница, 4 пожарных мотоцикла, 1 аварийно-спасательный автомобиль, 77 комплектов сирено-речевых установок и 1 тренировочный модуль «ЛАВА».