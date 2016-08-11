В острой, драматичной борьбе

В этот раз героиней страны стала Карина Горичева, которая в весовой категории до 63 кг завоевала «бронзу» Олимпийских игр. 23-летняя казах­станка в первом упражнении – рывке – в первой же попытке не смогла взять 107 кг, во второй одолела этот вес, а в третьей ей покорились 111 кг.В толчке она в первой попытке подняла 132 кг, что сразу обеспечило ей место на пьедестале (так как в борьбе за медали выбыла одна из основных конкуренток – сильная таиландская спортсменка, которая ни разу не смогла отличиться в этом упражнении). Затем она дважды заказывала 137 кг, но справиться с этим весом не смогла. Таким образом, Горичева в сумме двоеборья набрала 243 кг, пропустив впереди себя лишь северокореянку Чхве Хе Сим из КНДР – она одолела в сумме 258 кг (105 + 143). Ну а чемпионкой без шансов для других соперниц стала китаянка Дэн Вэй – 262 кг (115 + 147), которая обновила олимпийский и мировой рекорды.После церемонии награж­дения наша соотечественница призналась, что это самая дорогая медаль в ее жизни. У нее была полная эйфория после выступления: были позабыты все тяжелые тренировки и травмы. Появилось ощущение легкости и свободы. (Поэтому, наверное, она абсолютно не стеснялась слез на помосте –) Самым большим желанием Карины в этот момент было обнять близких людей: маму, родных и друзей, которые болели за нее. Сказать им большое спасибо за то, что в трудные моменты были рядом.При этом она еще и сожалела о том, что не смог­ла вырвать «серебро» у кореянки. Говорила, что переволновалась, – ведь это была ее первая Олимпиада в жизни. Впрочем, расслабляться не следует, и совсем скоро придет время начать подготовку к следующим Играм в японском Токио.На вопрос о том, что самое тяжелое ей пришлось пережить перед этим олимпийским циклом, ответила просто: «Самым тяжелым моментом была неясность, едет наша команда или нет. Потрепала нам всем нервы эта ситуация, но мы сильные. У нас не просто команда, мы как семья, поддерживали в трудные моменты». В заключение новоиспеченная медалистка Игр пожелала успехов остальным нашим атлетам, а также попросила их обязательно принести для страны «золото».Журналистам всегда интересно узнать мнение и главного тренера сборной Казахстана по тяжелой атлетике Алексея Ни, который каждый раз признается нам в том, что для него не существует бронзовых и серебрянных наград, а только «золото» первенств.– Нужно понимать, что Карина сегодня проявила все свои боевые качества. Она ведь ничего не выигрывала на взрослом помосте – всегда была четвертой или пятой, была дублером Манезы, а тут сразу Олимпиада! Для того чтобы бороться за высокие места на Играх, нужно выиграть хотя бы чемпионаты мира, почувствовавть себя чемпионом на этом уровне. И вот этого чувства пока нет ни у Елисеевой, которая чуть не дотянула до медали, ни у Горичевой, у которой была возможность взять не «бронзу», а «серебро». Зато это чувство есть у Жазиры Жаппаркуль, и мы на нее очень надеемся, – резюмировал он.И все же было видно: Алексей Геннадьевич очень доволен результатом Карины.