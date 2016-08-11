Статьи
В острой, драматичной борьбе
Аскар БЕЙСЕНБАЕВ
В этот раз героиней страны стала Карина Горичева, которая в весовой категории до 63 кг завоевала «бронзу» Олимпийских игр. 23-летняя казах­станка в первом упражнении – рывке – в первой же попытке не смогла взять 107 кг, во второй одолела этот вес, а в третьей ей покорились 111 кг.
В толчке она в первой попытке подняла 132 кг, что сразу обеспечило ей место на пьедестале (так как в борьбе за медали выбыла одна из основных конкуренток – сильная таиландская спортсменка, которая ни разу не смогла отличиться в этом упражнении). Затем она дважды заказывала 137 кг, но справиться с этим весом не смогла. Таким образом, Горичева в сумме двоеборья набрала 243 кг, пропустив впереди себя лишь северокореянку Чхве Хе Сим из КНДР – она одолела в сумме 258 кг (105 + 143). Ну а чемпионкой без шансов для других соперниц стала китаянка Дэн Вэй – 262 кг (115 + 147), которая обновила олимпийский и мировой рекорды.

57abde9e483891470881438.jpeg

После церемонии награж­дения наша соотечественница призналась, что это самая дорогая медаль в ее жизни. У нее была полная эйфория после выступления: были позабыты все тяжелые тренировки и травмы. Появилось ощущение легкости и свободы. (Поэтому, наверное, она абсолютно не стеснялась слез на помосте – Прим. авт.) Самым большим желанием Карины в этот момент было обнять близких людей: маму, родных и друзей, которые болели за нее. Сказать им большое спасибо за то, что в трудные моменты были рядом.
При этом она еще и сожалела о том, что не смог­ла вырвать «серебро» у кореянки. Говорила, что переволновалась, – ведь это была ее первая Олимпиада в жизни. Впрочем, расслабляться не следует, и совсем скоро придет время начать подготовку к следующим Играм в японском Токио.

На вопрос о том, что самое тяжелое ей пришлось пережить перед этим олимпийским циклом, ответила просто: «Самым тяжелым моментом была неясность, едет наша команда или нет. Потрепала нам всем нервы эта ситуация, но мы сильные. У нас не просто команда, мы как семья, поддерживали в трудные моменты». В заключение новоиспеченная медалистка Игр пожелала успехов остальным нашим атлетам, а также попросила их обязательно принести для страны «золото».
Журналистам всегда интересно узнать мнение и главного тренера сборной Казахстана по тяжелой атлетике Алексея Ни, который каждый раз признается нам в том, что для него не существует бронзовых и серебрянных наград, а только «золото» первенств.

– Нужно понимать, что Карина сегодня проявила все свои боевые качества. Она ведь ничего не выигрывала на взрослом помосте – всегда была четвертой или пятой, была дублером Манезы, а тут сразу Олимпиада! Для того чтобы бороться за высокие места на Играх, нужно выиграть хотя бы чемпионаты мира, почувствовавть себя чемпионом на этом уровне. И вот этого чувства пока нет ни у Елисеевой, которая чуть не дотянула до медали, ни у Горичевой, у которой была возможность взять не «бронзу», а «серебро». Зато это чувство есть у Жазиры Жаппаркуль, и мы на нее очень надеемся, – резюмировал он.

И все же было видно: Алексей Геннадьевич очень доволен результатом Карины.
Материал подготовлен при поддержке Национального олимпийского комитета, АО «ФНБ «Самрук-Казына» и компании ERG

Популярное

Все
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Вооруженные разборки устроили 15 человек в Акмолинской области
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Избил имама в мечети житель Талдыкоргана
Яркая вспышка в ночном небе напугала жителей Тараза
Новые данные по расследованию январских событий озвучили в МВД
Военные действия в Украине: четыре месяца и миллионы судеб
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
Приживется ли нулевая технология на юге Казахстана?
Как министру несладко пришлось
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
ЖКХ: реформа не остановилась
"Разыгрывали талоны на бензин": в сеть попало видео со свадьбы сына начальника полиции Алматы
Взгляд изнутри: в каком состоянии находится конная индустрия Казахстана
Вице-премьер высказался о возможности возврата масочного режима
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 июля
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане

Читайте также

Статьи
Публика прекрасна!
Статьи
В духе времени
Статьи
Много солнца на открытой воде
Статьи
Давайте просто танцевать!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]