В Отаре состоялась торжественная церемония закрытия Армейских международных игр
На территории 40-й военной базы "Отар" в Жамбылской области состоялась торжественная церемония закрытия Армейских международных игр, сообщает Kazpravda.kz.
Как отметили в пресс-службе Министерства обороны РК, во всех этапах конкурсов казахстанские военнослужащие стали первыми.
В торжественной церемонии закрытия Игр принял участие первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-лейтенант Мурат Майкеев.
Мероприятие началось театрализованным представлением, музыкальные композиции были исполнены солистами Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра ВС РК. Под звуки фанфар ведущие пригласили в алфавитном порядке команды на сцену, где было объявлено чествование победителей Игр. Призеров наградили кубками, медалями, дипломами и ценными подарками.
Напомним, что в текущем году на территории Казахстана в рамках Армейских международных игр прошли конкурсы "Мастера артиллерийского огня", соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов "Соколиная охота" и совершенно новый вид соревнований военных связистов "Уверенный прием". Всего в Играх приняли участие 18 команд из 12 государств – Азербайджана, Беларуси, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Сирии.