Общество
В отчетах все прекрасно, а на деле дефицит кадров – Назарбаева о подготовке сельхозспециалистов
В Сенате в рамках подготовки к Парламентским слушаниям состоялась встреча Главы верхней Палаты Парламента РК Дариги Назарбаевой с руководителями Министерства образования и науки и представителями аграрных колледжей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената РК.   

Выступивший на встрече заместитель директора профессионально-технического колледжа имени К. Доненбаевой Александр Кашарин в качестве одного из актуальных вопросов выделил организацию производственной практики и последующего трудоустройства учащихся колледжей.

"Необходимо привлекать бизнес в образование для подготовки специалистов. Потому что мы все-таки готовим специалистов именно для бизнеса, для наших ТОО, для наших предприятий. Я считаю, что частное предприятие, получая от государства готового выпускника, должно вкладывать в его образование", – сказал он.

Дарига Назарбаева поддержала это предложение, отметив, что, в свою очередь, бизнес часто жалуется на качество подготовки кадров и нехватку специалистов.

"Кадры, которые они берут на работу после колледжей, уровень их подготовки оставляет желать лучшего, практических навыков нет. Из бюджета выделяют деньги, в отчётах все прекрасно. А в деле дефицит кадров", – отметила она.

Продолжая тему, спикер Сената подчеркнула, что очень многое зависит от позиции местных исполнительных органов.

"Если аким поддерживает, если он заинтересован, тогда колледж живет благополучно. Многое зависит от самих людей, от того, насколько точно и адресно формируется потребность в тех или иных сельскохозяйственных специальностях. Конечно, в первую очередь нужно отталкиваться от заявок, которые идут от предпринимателей. Второе – у каждого региона есть свой перспективный план территориального развития. Это директивный документ, который прогнозирует будущее вашего региона. И вы в этом плане должны посмотреть, что будет происходить в экономике, что будет важным сегодня в сельском хозяйстве, какие новые предприятия планируются открыть, какой там предпринимается штат людей", – сказала Д. Назарбаева.

В свою очередь, представители системы профессионально-технического образования рассказали о сложностях, с которыми приходится сталкиваться при организации образовательного процесса. В частности, в качестве основной проблемы была названа плохая оснащенность колледжей современным оборудованием и отсутствие отраслевых учебников. По словам участников встречи, руководители колледжей нередко на свои средства покупают скот и содержат его, чтобы студенты могли получать практические навыки в животноводстве.

"Я сам для этого держу 12 коров", – признался один из директоров.

Отдельно на встрече была поднята тема избыточности государственных колледжей в Казахстане. По статистике их 801, при этом только 17 готовят специалистов для АПК.

Обращаясь к представителям Министерства образования и науки глава Сената сказала: "Зачем их нам столько? Сокращать надо. Оставить в зависимости от региональной специализации. Если экономика региона в большей степени аграрная и область специализируется именно на сельском хозяйстве, то под это и надо определять количество государственных колледжей. Если колледжей много, то нужно сократить их число, перераспределить деньги по оставшимся колледжам, создать типовые проекты материально-технического оснащения и добиться, чтобы в ближайшие год-два они были обеспечены всем необходимым для обучения".

В ходе встречи с целью улучшения качества образования в сфере сельского хозяйства было предложено создавать при региональных палатах предпринимателей "Атамекен" комиссии по координации взаимодействия бизнеса, государственных органов и профессионально-технических учебных заведений.

Подводя итоги встречи, председатель Сената Парламента поручила Комитету по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий изучить затронутые участниками встречи проблемные темы и подготовить их к обсуждению на Парламентских слушаниях.

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