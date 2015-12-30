​В открытом формате

– Серикбек Кенесбекович, известно, что электронный формат, который у вас был внедрен в 2013 году, повышает прозрачность и эффективность закупочного процесса. А если эти плюсы изложить на языке цифр, то что получим, как принято говорить, «в сухом остатке»?

– Новая система закупок позволила компаниям «Самрук-Казына» сэкономить 138 миллиардов тенге. Так что ощутите разницу. При этом для поставщиков выгода составила 17 миллиардов тенге. К слову замечу, что сегодня в Информационной системе электронных закупок (ИСЭЗ) зарегистрировано более 38 000 потенциальных поставщиков, проведено более 202 000 электронных закупок.

Для удобства пользователей мы ввели электронную банковскую гарантию, для этого нами заключены договоры с 10 казахстанскими банками второго уровня. Ранее мы неоднократно сталкивались с жалобами предпринимателей о том, что их включают в перечень ненадежных поставщиков, когда из-за человеческого фактора либо по другим причинам был сформирован неполный пакет тендерной документации. Пойдя навстречу поставщикам, с 30 октября 2015 года мы приняли решение, что отныне в течение 2 рабочих дней заказчик обязан сообщить поставщику о выявленных несоответствиях посредством телефонной связи, электронной почты или иных средств связи. Потенциальный поставщик в свою очередь обязан в течение 3 дней устранить выявленные несоответствия.

В ближайшее время будет внедрен новый механизм, который позволит еще больше повысить уровень прозрачности закупочного процесса. Речь о карточке учета договоров. Этот инструмент закрепит паритетность ответственности сторон на случай неисполнения обязательств по договору как для поставщиков, так и для заказчиков.

– В последнее время много говорится о необходимости защиты отечественного бизнеса в связи с вступлением в ВТО. Что предпринимает «Самрук-Казына»?

– На данный момент в наших правилах закупок предусмотрено 19 льгот и преференций для отечественных товаропроизводителей. Многие из них беспрецедентны. К примеру, обязательная первоначальная закупка только у казахстанских компаний, освобождение их от уплаты всех видов обеспечений, предоставление условных скидок до 20% и многое другое. Эти меры позволили повысить уровень казсодержания в закупках группы компаний фонда с 50% в 2010 году до 74% – на данный момент.

Да, действительно Генеральное соглашение ВТО предполагает отмену всех льгот для каких-либо поставщиков. В соответствии с поручением заместителя Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева мы ввели институт долгосрочного контрактирования. Этот механизм обеспечивает отечественных предпринимателей стабильными заказами на несколько лет, а также позволяет планировать свое производство с учетом ситуации на рынке. Введен особый порядок заключения долгосрочных договоров на 3 года с возможным продлением на 5 и 10 лет. На данный момент у нас действует 5 853 долгосрочных договора с казахстанскими предпринимателями на сумму порядка 6,5 триллиона тенге. Эта работа продолжается.

Ощутимую помощь в заключении долгосрочных договоров мы ощущаем от Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», на базе которой создана диалоговая площадка в формате еженедельных встреч с отечественными поставщиками. Благодаря непосредственному взаимодействию с НПП с 1 августа 2014 года по настоящий момент заключено 898 долгосрочных договоров с отечественными товаро­производителями на сумму 373 миллиарда тенге.

Кроме того, в соответствии с соглашением, подписанным между НПП и АО «Самрук-Казына», представители НПП в составе совместных групп участвуют в разработке и усовершенствовании нормативных актов по закупкам фонда. Нами проводится совместная работа по контролю наличия реальных производств у потенциальных поставщиков.

– Вашей компанией был разработан и внедрен новый классификатор товаров, работ и услуг. Расскажите о нем...

– Единый номенклатурный справочник товаров, работ и услуг, или сокращенно – ЕНС ТРУ, представляет собой систематизированный перечень с указанием индивидуального уникального кода. Он был создан на базе общепринятых классификаторов ТРУ в Казахстане и международном классификаторе единиц измерения. С 2013 года, по просьбе Министерства финансов, наш справочник был внедрен в систему государственных закупок. Целью его создания стал контроль закупочных цен, анализ потребности в товарах, работах и услугах по группе компаний фонда, в том числе по импортозамещающей продукции, обеспечение необходимого уровня учета, мониторинга и анализа закупок. Сегодня ЕНС ТРУ в себя включает: номенклатуру госреестра лекарственных средств; различные классификаторы промышленной продукции, сельского, рыбного и лесного хозяйства и многое другое.

Мы проводим постоянную работу по улучшению справочника, разрабатываем новые инструменты и механизмы. Так, к примеру, с 1 октября нами осуществлен переход на модернизированный справочник, и теперь индивидуальный код состоит из 30 знаков. Это позволит более детально рассматривать товары, работы и услуги при планировании закупок и, соответственно, повысит их эффективность. Все закупки 2016 года будут осуществляться по обновленным кодам.

Также в нынешнем году мы добавили новые упрощенные системы поиска товаров, работ и услуг, ввели иерархическую систему поиска, внедрили системы единиц измерения в структуру кода и синонимов к товарам как при кодировке, так и при поиске. Была проделана большая работа по сопоставлению кодов с основными справочниками Агентства по статистике. В планах реализовать проект по внедрению справочника в системы бухгалтерского учета организаций фонда на базе таких программных продуктов, как SAP и 1С: Бухгалтерия. Внедрение ЕНС ТРУ в эти учетные системы позволит четко проследить движение товарно-материальных ценностей на всех этапах производственной деятельности – от планирования до складского учета. Одновременно с повышением качества планирования закупок сократится затоваривание на складах, что позволит сэкономить бюджетные средства.

– Существуют ли какие-либо инструменты по борьбе с завышением цен?

– Да. И мы ведем работу в этом направлении. С целью эффективного расходования средств, используемых для закупок, наша компания как уполномоченный орган по закупкам группы компаний фонда проводит маркетинговые исследования и выдает заключения на различные товарные позиции. Кроме того, в соответствии с правилами закупок «Самрук-Казына» обязателен предварительный маркетинг цен по товарам стоимостью свыше 75 миллионов тенге по одному лоту, а также товаров, закупаемых на долгосрочной основе у отечественных товаропроизводителей.

Если говорить об экономии, то суммарный эффект с момента внедрения этого функционала составил 40,3 миллиарда тенге. Только в течение текущего года нашими специалистами выдано более 2 300 ценовых маркетинговых заключений. Планируем, что в перспективе данный механизм позволит ежегодно сокращать бюджеты компаний фонда на 1,5%.

Также для повышения эффективности закупок, экономии средств не только компаний «Сам­рук-Казына», но и предпринимателей, в 2014 году мы внедрили онлайн-портал «Маркетинг в закупках товаров, работ и услуг организаций АО «ФНБ «Самрук-Казына». На этом ресурсе размещены годовые планы закупок всех 264 дочерних организаций холдинга, 189 долгосрочных планов, объявления обо всех закупках группы компаний фонда, информация об итогах закупок способами тендера, консолидированная потребность организаций фонда в товарах, работах и услугах на текущий год.

Кроме того, каждый предприниматель, разместивший прайс-лист на поставляемую продукцию, работу, услугу, получает уведомление о предстоящих закупках. Кстати, на базе цен, указанных в прайс-листах, компаниями фонда формируются бюджеты закупок. На данный момент на портале skm.kz зарегистрировано более 5 400 пользователей, из них поставщиков – более 4 300.

– Ваша компания является единым оператором реализации Программы приватизации по группе «Самрук-Казына». Что можно сказать о результатах на данный момент?

– Комплексным планом приватизации предусмотрена передача в конкурентную среду 106 компаний, принадлежащих фонду или его дочерним холдинговым компаниям. В соответствии с планом до конца 2015 года должен быть осуществлен вывод на реализацию 76 активов из этого перечня. На сегодня из 76 активов, запланированных к передаче в конкурент­ную среду до конца 2015 года, было реализовано 38 компаний. По одной из них осуществлен вывод на фондовый рынок в рамках реализации программы «Народное IPO». В результате этого размещения удалось привлечь 13,1 миллиарда тенге. Совокупная цена продажи всех 38 активов составляет 63 миллиарда тенге, что на 3,6 миллиарда тенге превышает совокупную оценочную стоимость этих активов.

Стоит отметить, что основной вклад в общий объем выручки внесло «Народное IPO» КЕGOC (21%) и реализация целого ряда активов АО «НК «КТЖ» (62%). Всего в рамках сокращения государственного присутствия в экономике реализовано 233 компании на сумму 78 миллиардов тенге, 38 компаний Самрука составляют 16,3% от общего количества, а вот в стоимостном эквиваленте это 80,7%. На мой взгляд, это очень весомый показатель.