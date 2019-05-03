В отношении должностного лица МНЭ РК закончено досудебное расследование
Жанат Тукпиев
В отношении одного из руководителей департамента Министерства национальной экономики РК закончено досудебное расследование и направленно в прокуратуру. Об этом на брифинге в Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции сообщил заместитель руководителя следственного департамента Национального бюро АГДСПК Бауыржан Балгабеков, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Я могу сказать, что в отношении одного из руководителей департамента данного министерства (Министерство национальной экономики РК – прим. автора) нами закончено досудебное расследование в ускоренном производстве и направленно в прокуратуру для дальнейшего направления в суд", – сообщил Балгабеков.
В то же время Балгабеков не стал называть точного обвинения, которое было выдвинуто в отношении должностного лица.
"Уголовное дело сегодня находится в надзорном органе. Могу сказать, что сумма взятки – 500 тысяч тенге", – заключил Балгабеков.
Напомним, по информации, опубликованной в газете "Время", 18 апреля в Нур-Султане при получении крупной взятки был задержан столичный чиновник Асланбек Джакупов.
Задержание Джакупова произошло при передаче 500 тысяч тенге, предназначенных для "отката" за оказание услуги Институту экономических исследований, который относится к Министерству национальной экономики РК. Деньги Джакупову передала эксперт. Она получила 1 миллион 350 тысяч тенге за выполнение научной работы, из них, по информации издании, полмиллиона отдала Джакупову за помощь в получении заказа. Джакупов, якобы, признался в коррупционном преступлении.
Позже Асланбек Джакупов на своей странице в Facebook прокомментировал информацию о его задержании со взяткой.
"Вылилось много грязи, что только не говорилось, кем только меня не называли. Телефон начал разрываться, приходило много сообщений, друзья сопереживали. Я хотел сразу дать опровержение, но мне посоветовали промолчать, чтобы более тщательно изучить ситуацию и понять игру, которую мне навязывают. Хотя злость и агрессия от подобных приемов и несправедливости меня переполняют", – написал Джакупов.
Далее он сообщил, что с поличным его никто не задерживал, так как взяток он никогда не брал.
"С поличным меня никто не задерживал, как описано в статье, так как никогда взяток не брал и не возьму! Ни в каком принятии взятки я не признавался!" – добавил Джакупов.
Он также сообщил, что его приглашали в Нацбюро.
"У них на самом деле есть определенные вопросы ко мне, связанные с бумагами прошлых лет, по которым идет разбирательство. Я думаю разберемся объективно. Дополнительную информацию, какие-либо детали, предоставить невозможно, так как есть обязательства о не разглашении информации, иначе – уголовная ответственность", – пояснил Джакупов.
Джакупов задается вопросом, кто мог "слить" недостоверную информацию журналисту. А также сообщил, что намерен проконсультироваться с юристами насчет подачи иска.
"Ведь данная информация, которая не основывалась на официальной позиции уполномоченного госоргана, опорочила мою честь и достоинство, дискредитировала меня в глазах общественности и может оказать воздействие на дальнейшее разбирательство", – заключил он.