В отношении строителей плотины в Атбасаре возбудили уголовное дело

Закон и Порядок
Жания Уранкаева
Фото с сайта aktau-business.com
Против строителей плотины в Атбасаре в Акмолинской области возбудили уголовное дело. Об этом в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций заявил заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как сообщил спикер, плотина высотой 7 метров, построенная в прошлом году, не выдержала натиска воды. 

"Критические расходы в 2014 году составляли 4,25 метра, на сегодня уровень расхода воды по реке Жабай составляет 5,6 сантиметра, что превышает многолетнее значение. Плотина, не предназначенная для защиты такого количества воды, была разрушена в выходные дни, и произошел разлив в Атбасаре, в результате которого более 200 домов и школа находятся в зоне подтопления", – рассказал замминистра внутренних дел РК.

В сложившейся ситуации вокруг некачественно построенной плотины будет разбираться спецкомиссия.

"Сегодня на совещании в Министерстве внутренних дел было поручено возбудить уголовное дело по факту строительства и эксплуатации плотины в Атбасаре. Результаты будут вынесены по окончании следствия", – добавил Юрий Ильин.

Также, по его словам, паводковая ситуация по реке Жабай нормализуется в течение 5–7 дней. 

Как добавил Ильин, в настоящее время непосредственно в зонах чрезвычайных ситуаций проводят аварийно-спасательные и неотложные работы около двух тысяч спасателей, военнослужащих Национальной гвардии, работников местных исполнительных органов и сотрудников полиции, 605 единиц техники.

