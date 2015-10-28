В отрогах Мугоджарских гор

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область
Пока товарищество поставляет добываемую руду на специализированные предприятия, однако в будущем намерено построить комбинат полного цикла и заняться выплавкой драгоценного металла. А вообще освоение рудных залежей в южных отрогах горного хребта было начато еще в далеких 1960-х, когда в этих местах были обнаружены богатые запасы меди. Позднее в ходе добычи недропользователи вышли в глубинных пластах и на золоторудное тело. Так в истории месторождения начался новый этап развития.
На днях в ходе рабочей поездки по Мугалжарскому району аким области Бердыбек Сапарбаев ознакомился с деятельностью ТОО «Юбилейное». При этом глава региона облачился в шахтерскую спецовку и в сопровождении руководства и специалистов предприятия спустился в подземку на 400 метров ниже уровня горизонта.
В текущем году ТОО оснастило производство новым оборудованием, применяемым в глубинных пластах для добычи руды. Высокотехнологичная техника пришла на смену устаревшей, примитивной, и аким области решил наглядно увидеть ее в действии. Здесь же он встретился с работниками шахты, поинтересовался у них условиями работы, быта, настроем, всей цепочкой технологического процесса – вплоть до выдачи руды на-гора.
Как отметил первый заместитель генерального директора ТОО «Юбилейное» Абдулгазиз Мукашев, на первоначальном этапе в 1965–1975 годах на месторождении освоение велось открытым способом. В последующем приступили к шахтному методу добычи. В качестве недропользователя товарищество пришло в 2003 году. В год добывается до 400 тыс. тонн руды. На предприятии трудится около 700 специалистов.
В селе Алтынды, которое располагается рядом, инвестор создал все необходимые условия для полноценного проживания и отдыха работников. Построены общежития, действует столовая. Территория вахтового поселка благоустроена. Зарплата стабильная, задержек, как ответили акиму рабочие, нет. Заработками довольны. Они заметно выше среднего областного уровня.
Заглянул Б. Сапарбаев и в специальную лабораторию предприятия, где проводятся исследования на содержание драгоценного металла в руде.
В селе Алтынды золотодобывающая компания зарекомендовала себя социально ответственным предприятием. На собственные средства для малышей поселка построен прекрасный детский сад. Инвестор провел в аул водопровод, пробурив скважину. Возведено здесь и здание бизнес-инкубатора для поддержки предпринимателей.
Все эти объекты глава региона также не оставил вне поля зрения. В беседе с жителями Алтынды аким отметил, что благодаря приходу такого серьезного инвестора решаются в селе, регионе многие социальные вопросы. Появляется реальная возможность трудо­устройства специалистов из числа местных жителей, подготовки по востребованным для предприятия профессиям молодых аульчан на базе производства. И все это находится рядом, под боком.
В Мугалжарском районе в настоящее время идет разработка нового месторождения по добыче меди – Кундызды. Инвестор – ТОО «Казгеоруд». Недропользователь сегодня занят вскрышными работами верхнего пласта. Как доложил акиму области гендиректор предприятия Александр Кошик, инвестор намерен вложить в разработку средства в объеме 200 млн долларов.
В данное время уже освое­но порядка 80 млн. Оставшиеся средства планируется освоить в течение двух ближайших лет и в 2017 году получить первую продукцию. К тому времени в городе Жем планируется построить железнодорожный терминал для погрузки руды в вагоны. Сырье затем будет отправляться на обогатительную фабрику Коктауской медной компании, которая действует в Хромтауском районе.
Бердыбек Сапарбаев посетил вахтовый поселок предприятия, ознакомился с условиями быта рабочих. ТОО «Казгеоруд» так же, как и «Юбилейное», делает особую ставку на трудоустройство у себя специалистов из числа жителей ближайших сельских округов. Благодаря этому на месторождении Кундызды уже сегодня нашли работу четыре десятка жителей сельского округа Егиндыбулак и поселка ­Каиынды.

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