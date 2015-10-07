В ответе за детские слезы

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Ольга ФАЙНШТЕЙН
В стране проживает свыше 140 тыс. несовершеннолетних с ограниченными возможностями в развитии, из них 74 тыс. – дети-инвалиды. Органы прокуратуры на постоянной основе проводят проверки соблюдения их прав.
Одна из последних прошла в III квартале и показала, что, к сожалению, случаи нарушений прав несовершеннолетних такой категории на охрану здоровья, социальную защиту, помощь и образование по-прежнему имеют место. Более того, выявлены факты жестокого обращения и насилия в отношении детей-инвалидов, в том числе со стороны родителей.
К примеру, как сообщила пресс-служба ГП РК, в Костанайской области в тяжелом состоянии обнаружен 6-летний ребенок-инвалид. Малыш был истощен, постоянно находился в лежачем состоянии. Длительное время он оставался без присмотра и должного ухода со стороны матери, которая вела аморальный образ жизни, неоднократно привлекалась к административной и уголовной ответственности, воспитанием ребенка не занималась.
Только после вмешательства сотрудников прокуратуры в связи с угрозой жизни и здоровью ребенка комиссия по делам несовершеннолетних отдела образования акимата Карабалыкского района приняла решение поместить маленького инвалида в больницу.
В отношении непутевой матери сейчас проводится досудебное расследование по статье 140 часть 2 УК РК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением). Также по представлению прокуратуры принимаются меры по лишению ее родительских прав. Ответить за детские слезы придется и чиновникам из комиссии по делам несовершеннолетних отдела образования акимата района.
Помимо таких вопиющих случаев, надзорными органами установлены и другие, менее ужасающие факты, которые все же самым негативным образом отражаются на повседневной жизни детей-инвалидов. В частности, выявлены случаи ущемления прав свыше 1 600 детей-инвалидов на получение социальной и реабилитационной помощи, что препятствует их общественной интеграции. Зачастую детей лишают не только столь необходимых им колясок и протезов, но и элементарных средств гигиены.
Так, в Костанайской области на момент проверки не были обеспечены креслами-колясками и протезно-ортопедическими средствами 290 детей-инвалидов, 21 ребенку не предоставлены многофункцио­нальные сигнальные системы и другие вспомогательные средства для глухих и слабослышащих. В Мангистауской области нарушены права 98 детей-инвалидов на получение специальных средств передвижения, протезно-ортопедической обуви, гигиенических средств и прочего.
Прокуратурой Южно-Казахстанской области в ходе проверки восстановлены права 947 детей с ограниченными возможностями на получение гигиенических средств в полном объеме. Аналогичные нарушения установлены в Астане, Алматы, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Кызылординской областях. По актам прокурорского реагирования восстановлены права 1 235 детей-инвалидов.
Есть и такие факты, когда люди, ответственные за обеспечение достойной жизни малышей, уже и без того обиженных судьбой, попросту обворовывают их, причем крадут даже продукты. Установлены факты хищения бюджетных средств, выделенных на питание и содержание детей-инвалидов. Так, директор и главный бухгалтер Центра дневного пребывания для детей-инвалидов с психоневро­логическими патологиями Алма­ты необоснованно списали со склада центра продукты на 546 105 тенге. По данному факту проводится досудебное расследование.
В Шымкентском специализированном доме ребенка выявлено хищение на сумму 3,9 млн тенге (продукты питания, гигиенические средства, хозяйственные принадлежности, вещи для воспитанников). По результатам досудебного расследования заведующая складом этого учреждения осуждена условно к лишению свободы сроком на 5 лет.
Кроме того, установлены многочисленные нарушения прав детей на охрану здоровья и получение надлежащей медицинской помощи. К примеру, в Западно-Казахстанской области больше половины из 90 детей-инвалидов Кушумского детского психоневрологического медико-социального учреждения не были обеспечены требуемым объемом медпомощи свыше двух лет. Из 114 ребятишек с ограниченными возможностями, состоящих на диспансерном учете первой городской поликлиники Кызылорды, 40% не получали должного медицинского обслуживания из-за нехватки врачей.
113 детей-инвалидов Атырауской области не были обеспечены соответствующим обследованием, лекарствами и медреабилитацией. Аналогичные нарушения выявлены в Павлодарской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской и Южно-Казахстанской областях. По актам прокурорского надзора восстановлены права на охрану здоровья 93 детей-инвалидов.
Выявлены факты ущемления прав свыше 800 детей на получение соответствующих образовательных услуг. Индивидуальное обучение детей с ограниченными возможностями на дому проводится некачественно, не отвечает предъявляемым требованиям.
К примеру, в Алматинской области не получал необходимое обучение на дому 21 ребенок. При этом преподавателям за обучение детей необоснованно выплачено свыше 300 тыс. тенге. Аналогичные нарушения допущены в Атырауской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях. По актам прокурорского реагирования нарушения устранены.
В Астане выявлены факты содержания здоровых детей в детских садах, предназначенных для детей с ограниченными возможностями. Так, ясли-сад коррекционного типа для детей с нарушением зрения «Алтын бесік» незаконно посещал 51 здоровый ребенок.
В детсад № 64 «Алтын бөбек», предназначенный для содержания ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата, ходило 4 их здоровых сверстника. Причем в последнем случае родители были освобождены от оплаты расходов на содержание детей. Мерами прокурорского реагирования нарушения устранены.
Не все гладко и с обеспечением несовершеннолетних социальными выплатами. К примеру, 15 детей-сирот и детей-инвалидов в Костанайской области не получили предусмотренные законом соцвыплаты – в общей сложности 1,6 млн тенге, которые предназначались для приобретения одежды, мягкого инвентаря и постельных принадлежностей. По актам прокурорского надзора указанная сумма взыскана в интересах несовершеннолетних. В Индерском районе Атырауской области по актам прокурорского надзора 33 детям-инвалидам в полном объеме (более 900 тыс. тенге) выплачены причитающиеся пособия и социальная помощь. Аналогичные нарушения выявлены в Мангистауской и Алматинской областях. Всего по мерам прокурорского реагирования детям-инвалидам возвращены пособия и другие социальные выплаты на сумму 3,9 млн тенге.
По итогам проверки органами прокуратуры защищены конституционные права 3 129 детей с ограниченными возможностями, к различным видам ответственности привлечены 706 человек, возбуждено 11 уголовных дел, осуждено одно лицо.
Кроме того, по сообщению пресс-службы ведомства, Генеральной прокуратурой в Правительство страны внесено представление о принятии мер по устранению выявленных нарушений законности, а также причин и условий, способствовавших им.

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