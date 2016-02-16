​В ответе за каждого

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Сергей ГОРОВ, Аксу

Достаточно сказать, что ни одно крупное мероприятие Аксу, общественные и другие акции не обходятся без металлургов. И застрельщиками в этих делах выступают партийцы. Так же по-деловому они подошли к внеочередным выборам, выдвинув кандидатом в депутаты областного маслихата от партии «Нур Отан» директора своего предприятия Сергея Прокопьева, а в Мажилис Парламента – технического директора завода Александра Суслова. В городской маслихат также выдвинуты несколько человек.

– Как руководитель, я несу ответственность за каждого сотрудника, – говорит директор АксЗФ. – Поэтому должен защищать интересы наших металлургов на уровне представительной власти. Исходя из этого, принял решение баллотироваться в депутаты областного маслихата, чтобы внести свой вклад, использовать знания, опыт для развития региона. Сейчас непростое время, мы должны сохранять объемы производства и выполнять наши социальные гарантии, чтобы минимизировать последствия мирового кризиса. Для этого нужно использовать все возможности. На нашем предприятии разработана программа «Снижение себестоимости производства продукции на 10%». Она позволит оставаться конкурентоспособными.

На заводе имеется социальная программа, помимо всего прочего, предусматривающая благотворительную помощь малообеспеченным семьям в начале учебного года. Все это наш коллектив, и я в том числе, должны выполнить.

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