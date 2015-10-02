В ответе за счастливое детство Свежий выпуск 869 Инеш БЕРЖАНОВА

Мой дом – моя крепость?

Каждый второй ребенок планеты хотя бы раз подвергался сексуальному, физическому или психологическому насилию. И в большинстве случаев вопиющие факты оставались незамеченными. Такое заявление сделали участники форума по вопросам предотвращения насилия в отношении несовершеннолетних, недавно прошедшего в Астане.

В Казахстане поддержку беззащитным детям наряду с активистами гражданского сектора активно оказывают и государственные органы власти. Большая ответственность ложится на плечи межведомственных комиссий при Министерстве образования и науки. Они отслеживают ситуацию в учебных заведениях, а также пытаются взять под контроль бытовое насилие в семьях. При этом последнее выявить крайне сложно. Ведь зачастую дети умалчивают о том, что происходит у них дома. Не признают свою вину и родители, которые считают, что это просто издержки воспитания.

Между тем, по данным МОН, насилие в той или иной форме проявляется в каждой четвертой казахстанской семье. И дети в них, даже если они не являются прямыми жертвами, получают серьезную психологическую травму на всю жизнь. При выявлении подобных семей, где дом у ребенка уже не ассоциируется с защитой и безопасностью, органы опеки ходатайствуют о лишении родительских прав и переводе детей во временные центры адаптации несовершеннолетних. Сегодня в респуб­лике функционирует 18 ЦАНов, подведомственных МОН РК. Они появились в 2010 году, после решения Правительства о переименовании ЦВИАРНов, которые были подотчетны Министерству внутренних дел. Весь персонал здесь сменился и стал состоять исключительно из работников системы образования, соответственно, изменился и сам подход к содержанию в них детей. Так, в центрах адаптации теперь не содержатся дети, подозреваемые в совершении уголовных правонарушений. В ЦАНы направляются только те несовершеннолетние, которые остались без родительской опеки, не имеют документов, находятся в трудной жизненной ситуации вследствии жестокого с ними обращения.

Однако деятельность этих организаций пока еще требует доработки. Эксперты, в частности, рекомендуют направлять детей школьного возраста, проживающих в ЦАНах, в местные школы, для того чтобы они поддерживали связь с обществом. Не менее важным правозащитники называют обеспечение в них оценки потребностей ребенка, выявления – был ли ребенок подвержен жестокому обращению или насилию в семье, пострадает ли он в случае возвращения к родителям. Необходимо также увеличить количество социальных работников в ЦАНах, продолжить обу­чение по подаче детьми обращений и жалоб в стенах адаптационных учреждений в случаях совершения по отношению к ним насилия. Правда, последний пункт вызывает немало вопросов. Ведь получается, что ребенок, вызволенный из оков семейного террора, может попасть в другую среду агрессоров – сотрудников ЦАНов или своих же сверстников...

Впрочем, сегодня стать жертвой насилия со стороны ровесников можно и в обычной общеобразовательной школе. Шокирующих кадров избиения одноклассников, раньше свободно «гулявших» по Интернету, до последнего времени было немало. Теперь, как известно, даже за создание подобного видео можно получить ­серьезное наказание. Однако и это нововведение мало сказалось на ситуации в школах.

Уполномоченный по правам человека в РК Аскар Шакиров, в частности, рассказал участникам вышеупомянутого форума о том, что в рамках совместного проекта с ЮНИСЕФ в Казахстане проведено анкетирование 4 609 детей, 40 руководителей и 917 учителей из различных регионов страны. В результате было выявлено, что 56,3% детей сталкивались с насилием в школе! Более того, 40% от общего числа опрошенных сотрудников учебных заведений считают нормальным применение телесного наказания в практическом воспитании несовершеннолетних. Между тем если при столкновении интересов двух школьников ситуацию еще можно разрешить с участием родителей, социального педагога и участкового инспектора по делам несовершеннолетних, то в конфликте между учеником и педагогом чаще всего дело доходит до суда. Однако на законодательном уровне ребенок теперь имеет больше прав и привилегий по отношению к взрослым обидчикам.

Так, исполняющий обязанности председателя Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Маншук Абдыкарим в своем докладе отмечает, что ответственность руководителей образовательных учреждений и педагогов с недавнего времени закреплена на правовом уровне. Получается, если вина учителя будет доказана, наказание ожидает и его непосредственного руководителя. А в отношении лиц, когда-либо уличенных в противоправных деяниях по отношению к детям, теперь утверждены и новые правила приговора суда о пожизненном запрете занимать педагогические должности. Предусмотрена также ежегодная сверка данных о педагогах с территориальными органами Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.



Когда насилие порождает насилие

За совершение противоправных дея­ний ребенок по достижении определенного возраста подлежит уголовному наказанию. При этом в Иордании, Индии и Йемене дети могут быть осуждены уже в 7 лет!

– С момента принятия Конвенции ООН о правах ребенка прошло более 20 лет. Проблема же состоит в имплементации руководящих положений, – сказала во время последнего визита в Казахстан вице-президент Комитета ООН по правам ребенка Рената Винтер. – Мы должны изменить карательное отношение ювенального правосудия на восстановительные подходы с целью предоставления детям, находящимся в конфликте с законом, шанса на исправление вместо помещения за решетку, требовать от закрытых учреждений адаптации подхода к детям, направленного на примирение с обществом, юридически защищать детей, столкнувшихся с системой уголовного судопроизводства.

Однако часть осужденных несовершеннолетних все же попадает в закрытые учреждения тюремного типа. И в итоге те, кто совершил насилие, сами становятся потенциальной жертвой нового насилия. При этом агрессорами могут быть не только работники этих организаций, но и другие несовершеннолетние, а в некоторых странах – даже взрослые преступники!

– В рамках исследования, проведенного в 2014 году среди несовершеннолетних в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, наблюдается общая картина плохого обращения с детьми в период нахождения их в полицейских участках. В прошлом году были опрошены 210 несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Так вот, 20% опрошенных столкнулись с жестоким психологическим обращением, 17% – с физическим насилием умеренной степени и 30% перенесли физическое насилие тяжелой степени, – подчеркнул в ходе форума региональный директор Международной тюремной реформы в Центральной Азии Азамат Шамбилов.

И это был лишь разовый опрос – анкетирование несовершеннолетних. А сколько еще случаев насилия замалчивается? Факты словесного, физического и даже сексуального насилия были зарегистрированы в «закрытых» учреждениях всех стран мира. Нередко это приводило к суицидальным попыткам решения проблемы. Уполномоченный по правам человека А. Шакиров говорит о 8,5% детей – воспитанников интернатов, подопечных центров адаптации несовершеннолетних в Казахстане, пытавшихся свести счеты с жизнью. Более половины из них совершали попытку дважды, и как минимум четверть из этих случаев завершилась самоубийством. Но почти каждый второй из этих детей заранее говорил о своих намерениях, выражал недовольство и даже жаловался на сверстников, персонал, а значит, печальный исход можно было предотвратить.

В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос о расширении полномочий на законодательном уровне мандата Национального превентивного механизма путем включения в него всех закрытых учреждений в республике. Это позволит проверяющим организациям без спе­циального разрешения в любое время посетить любую колонию, спец­школу, ЦАН, поговорить с любым ребенком и составить свое представление о происходящем в стенах этого заведения. Механизмы независимого мониторинга предполагают также включение в число наблюдателей члена с медицинским образованием, женщин (когда речь идет о посещении колоний для девочек), доступ ко всем сотрудникам пенитенциарного учреждения и другое.

Немаловажный аспект – система исправительных учреждений в Казахстане основана на старой советской модели колонии, когда отбывающие срок лица содержатся вместе в бараках, а не в закрытых камерах, как на Западе. Такие колонии, детские в том числе, дают возможность формированию преступных групп, что приводит к нарушению безопасности и прав заключенных со стороны других заключенных, а также к процветанию там криминального микроклимата.

К слову, о нарушении прав детей надо говорить и в отношении рождаю­щихся в тюрьмах младенцев. Права несовершеннолетних, родители которых находятся в конфликте с законом, вообще представляют отдельную главу в работе межведомственных комиссий. Такие дети, как правило, более уязвимы перед насилием, злоупотреблением, недосмотром. Международным сообществом разработан и рекомендован к принятию ряд мер по обеспечению прав этих детей. В частности, речь идет о том, если даже ребенок находится в тюрьме со своей матерью, он не является заключенным, а значит, имеет право на образование, медицинское обеспечение, отдых и развлечения.

Кроме того, если ребенок разлучен с родителем, государственные структуры обязаны предусмотреть, чтобы расстояние от места проживания несовершеннолетнего до тюрьмы или колонии, где находится его мать или отец, было минимальным. Вероятно, что результат от принятия этих мер скажется на социально-поведенческом развитии ребенка. Однако в силу объективных причин не все страны могут себе позволить применить эти рекомендации на практике.



Шанс должен быть всегда

Так нужно ли «казнить» в итоге детей, переступивших порог дозволенного? Или стоит им дать шанс на исправление? Ответ казахстанского правосудия однозначен – стоит. С 1 января текущего года в законную силу вступили новый Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы. Новое законодательство предоставляет широкий круг оснований для освобождения от уголовной ответственности несовершеннолетних, вплоть до совершения ими впервые тяжких преступлений, не связанных с наступ­лением смерти. Все более поощряется практика примирения сторон и возмещения убытков.

При этом меняются и обстоятельства места и времени пребывания детей в организациях ограничения свободы. На постоянной основе ведутся исследования в этой сфере. А по инициативе уполномоченного по правам человека РК все закрытые учреждения подпадают под всеобщий мониторинг на предмет соблюдения в них прав несовершеннолетних детей.

В свою очередь судья надзорной судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК Даулет Нуралин считает, что самым главным достижением в этом вопросе надо считать принятие в 2002 году закона о правах ребенка, который включает в себя статьи, соответствующие одноименной Конвенции ООН. Согласно ему значительно усилена уголовная ответственность лиц, совершивших преступление против половой неприкосновенности подростков, незаконный вывоз несовершеннолетних за пределы республики.

В Казахстане сегодня успешно работают 19 ювенальных судов, в которых около 40% судей имеют общий стаж работы более 10 лет, а 15% из них дополнительно к юридическому имеют еще и педагогическое образование, предполагающее умение и навыки работы с детьми. В судах введена внештатная единица психолога, выделены специальные кабинеты для комфортного общения с ребенком.

Словом, позитивные перемены на лицо. Только осадок по-прежнему остается. Ведь само по себе насилие, совершаемое как в отношении детей, так и самими несовершеннолетними, уже является неприемлемым для любого нормального общества. Таких преступлений не должно быть в принципе.