В ответе за воспитание личности Свежий выпуск 432 Надежда ГОРОБЕЦ, директор Государственного академического русского театра для детей и юношества им. Н. Сац

Мне особенно близки положения четвертого раздела – «Нация единого будущего», где Президент обозначил консолидирующие ценности на базе идеи «Мәңгілік Ел». Это прежде всего патриотизм, верность идеалам добра и дружбы, трудолюбие, честность, образованность. Совершенно очевидно, что никакие экономические и социальные достижения не сделают государство сильным и процветающим, если оно не будет духовно богатым.

Большая ответственность ложится на театры, которые всегда были причастны к благородному делу формирования духовных ценностей общества. И у нашего ТЮЗа в этом театральном разнообразии своя ниша, очень важная и очень востребованная. Создавая в послевоенной Алма-Ате Театр для детей и юношества, Наталия Ильинична Сац делала это не только для того, чтобы ознакомить подрастающее поколение с театральным искусством. Главная задача детского театра, по ее мнению, состояла в воспитании у маленьких граждан общечеловеческих ценностей. Тех качеств, которые и делают человека человеком. И эта роль ТЮЗа со временем лишь возрастает. Ведь наши зрители – это дети, и от того, какими они вырастут, зависит будущее страны.

Если раньше драматурги и театралы задавались вопросом: кто он – герой нашего времени, то сегодня Президент точно определил, каким он должен быть. Поэтому мы ориентируемся на драматургию, в которой представлены образы людей трудолюбивых, целеустремленных, любящих Родину, здоровых нравственно и физически. Не случайно Нурсултан Абишевич называет культуру генетическим кодом нации. И не случайно Глава государства определил национальной идеей, объединяющей казахстанцев, «Мәңгілік Ел».

Мы понимаем, что необходимо использовать комплексный подход в формировании личности молодого гражданина. Наверное, поэтому ТЮЗ порой сравнивают со школой. Но школа эта особенная. Обучение в ней ведется по своим законам: ребенок просто смотрит спектакль и переживает за судьбу героев. Вот, скажем, известные и любимые детворой сказки, представленные в репертуаре нашего театра: «Красная Шапочка» Евгения Шварца, «Кошкин дом» Самуила Маршака, «Две Бабы-Яги» Романа Сефа, «Золушка» Шарля Перро, «Белоснежка» братьев Гримм, «Золотой ключик» по Алексею Толстому, недавняя постановка «Три поросенка» по сказке Сергея Михалкова. В этих спектаклях, как и положено, добро борется со злом, обязательно его побеждая. Ведь дети должны знать, что миром правят добро и любовь, что жить надо по совести, слабым – помогать, и каждому нести ответственность за свои поступки.

Такие спектакли, как, например, «Сказка о потерянном времени» Евгения Шварца, «Карлсон, который живет на крыше» Астрид Линдгрен, «Тряпичная кукла» Уильямса Гибсона, «Алые паруса» Александра Грина, мы адресуем не только детям, но и взрослым, потому что ТЮЗ в какой-то степени и семейный театр. И в нашей стране проблемам семьи уделяется особое внимание, и в президентских программах постоянно подчеркивается тезис «Большая страна – большая семья». Та же «Тряпичная кукла» заставляет вспомнить об ответственности пап и мам перед своими детьми, которые очень нуждаются в их любви, заботе и внимании. Пьеса напоминает, насколько важно, чтобы рядом с маленьким человечком всегда были близкие люди. Не надо бояться, что дети не поймут наши взрослые проблемы. Порой они понимают больше, чем взрослые, а некоторые проблемы воспринимают даже острее, чем мы.

Безусловно, детскому театру нужны и «Три поросенка», и «Теремок», и «Репка», но я глубоко убеждена, что ТЮЗ должен поднимать и серьезные вопросы. На то мы и театр. Мы должны учить детей думать, размышлять, приучать к серьезной драматургии. Недавно при министре культуры и спорта РК начал работать художественный совет по вопросам репертуарной политики. Надеемся, что с его помощью мы сможем в чем-то скорректировать нашу работу. Но вместе с тем хотелось бы подчеркнуть, что наш ТЮЗ всегда ответственно подбирал и подбирает свой репертуар, воспитывая юных зрителей на лучших произведениях литературы и драматургии, в том числе классических. В репертуаре нашего театра всегда были и остаются творения Пушкина и Грибоедова, Чехова и Гоголя, Горького и Фонвизина.

Однако нам очень не хватает новых пьес о нынешних детях, о школьных проблемах, которые во многом отличаются от тех, что были еще лет 20–30 назад. К сожалению, писатели в этом плане пока отмалчиваются, поэтому мы постоянно ищем хорошую современную детскую драматургию. Когда вокруг говорят, что наши дети сегодня живут больше в виртуальном мире, а мы, дескать, «лезем» тут со своими сказками, я думаю, это тоже влияет на писателей, которые занимаются детской литературой. В результате они или стараются «овзрослить» тему, или, наоборот, свести все до примитивизма.

Но дети, тем более современные, не едят «манную кашу» из пропис­ных истин. Они хотят, чтобы с ними говорили по-взрослому, но в то же время на языке, им понятном. Это, конечно, сложная задача, но, тем не менее, выполнимая. Если учесть, что театр порой сравнивают с зеркалом, в котором отражается общество, то мы стараемся делать все, чтобы это зеркало не было кривым. Хотя мне кажется, что театр – это и компас в сложном современном мире, где порой смещаются грани добра и зла. Но если в детстве заложить «индикатор добра», то его сложно будет «сбить».

Сейчас в репертуаре театра около 40 спектаклей, ориентированных на разные возрастные группы. Мы стараемся, чтобы новые постановки сохраняли высокий художественно-творческий уровень, несли мощный позитивный заряд. Например, спектакль по сказке Василия Губарева «Королевство кривых зеркал» рассказывает не только о детской дружбе, но и о гражданской позиции каждого из нас. Мы заявляем со сцены о том, о чем сегодня нужно говорить в обществе. Понимаем, что дети должны формироваться и как патриоты, и как хорошие, отзывчивые люди. Исходя из этого мы приступили к постановке по повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Способен ли ты видеть живущих рядом с тобой людей, проникнуться их заботами, проблемами? Способен ли прийти на выручку, протянуть руку помощи, когда друг в беде?.. Молодого человека надо учить верности, преданности и чистоте чувств. А какой спектакль может сделать это лучше, чем «Ромео и Джульетта»?! Поэтому мы и выбрали эту классическую пьесу Шекспира, которую с удовольствием смотрит молодежь.

Нельзя забывать, что детские театры, в отличие от всех других, несут прежде всего воспитательную нагрузку. А людям, которые в них работают, необходимо понимать особенности детской психологии, детского восприятия мира. Сейчас надо учитывать уровень развития современных детей, того потока информации, который они впитывают.

Еще один важный аспект – многонациональность нашего Казахстана. Жить в мире и дружбе всем нациям и народностям, населяющим нашу прекрасную страну, – к этому постоянно призывает Глава государства Нурсултан Назарбаев. Это мы также не можем не учитывать в своей работе. В репертуаре ТЮЗа есть замечательная казахская «Сказка о голубом цветке, золотом троне и старой домбре». Она долгие годы на сцене. И нам было приятно, когда эту работу высоко оценили коллеги из казахского детского театра, отметив, что нам удалось донести до зрителя традиции казахского народа.

У нас очень тесная многолетняя дружба с режиссером из Таджикистана Султаном Усмановым, который поставил у нас более 10 спектаклей, в том числе веселую сказку «Али-Баба и разбойники». Мы понимаем, что нужно очень бережно относиться к фольклору каждого народа, знакомить с ним, это обогащает не только зрителей, но и нас самих. Ведь через искусство мы больше узнаем о культуре других народов. Напомним, что в Казахстане успешно работают различные национальные театры – казахский, русский, уйгурский, корейский, немецкий, узбекский. Мне не раз доводилось принимать участие во встречах Нурсултана Абишевича Назарбаева с творческой интеллигенцией. И я всегда поражалась, как глубоко Президент вникает в наши проблемы, понимает тенденции развития театрального и музыкального искусства, Глава государства в курсе наших проблем. Такое внимание вдохновляет нас на творчество.

...Нынешний год богат на юбилеи. Весной мы отметили 20-летие Ассамблеи народа Казахстана. 9 Мая отгремел салют в честь 70-летия Великой Победы. А наш театр – это дитя Победы, ведь ТЮЗ создан в победном 1945-м. И этой осенью алматинский ТЮЗ отметит 70-летний юбилей.

Мы надеемся, что за эти годы театр не растратил ни своих благородных принципов, ни своих убеждений. Сегодня у ТЮЗа та же цель, к которой стремилась его основательница Наталия Сац: воспитывать в молодом поколении честность и благородство, порядочность и принципиальность, ответственность за порученное дело. Ну а секрет молодости и творческой активности театра, конечно же, в наших юных зрителях – дерзких, ищущих, пытливых – тех, кто совсем скоро будет нести ответственность за будущее нашего процветающего Казахстана.



