В Отыраре состоялась международная ярмарка мастеров керамического искусства

В мероприятии приняли участие представители местных исполнительных органов, руководители учреждений культуры, а также мастера керамического искусства из регионов Казахстана и зарубежных стран

Фото: МКИ РК

В Туркестанской области состоялась международная ярмарка мастеров керамического искусства на тему «Керамическое производство на Великом Шёлковом пути: традиции, технологии и возрождение», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В рамках программы участники провели мастер-классы, продемонстрировали традиционные техники изготовления керамических изделий и обменялись профессиональным опытом.

Кроме того, мастера передали изделия собственного изготовления в фонд Государственного археологического музея-заповедника «Отырар».

Мероприятие стало площадкой для профессионального диалога, сохранения традиций керамического искусства и укрепления международного культурного сотрудничества.