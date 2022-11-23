В ожидании будущего

Директор надеется, что с принятием нового закона так все и будет, пока же члены возглавляемого ею предприятия работают как могут по нормам закона настоящего.

Кокшетаускому учебно-производственному предприятию 63 года (Казахскому обществу слепых в этом году 85 лет), здесь работают 20 человек, из которых 16 – слабовидящие и слепые люди. Они с радостью каждый день посвящают часть своего времени работе, причем не только ради заработка. Для людей с ограниченными возможностями их швейный цех, коллектив, пожалуй, единственное связующее звено с внешним миром. Не считая, конечно, специальной библиотеки для слабовидящих и слепых, расположенной здесь же, в здании учебно-производственного предприятия.

Ощутима и помощь государства: даны налоговые льготы, в 2019 году по госпрограмме «Субсидирование затрат работодателей для создания специальных рабочих мест» объединение получило промышленные швейную машину и оверлок, слабовидящим людям с I и II группами инвалидности обеспечен бесплатный проезд в общественном транспорте.

В цеху объединения шьют матрасы, постельное белье, одеяла и по­душки, униформу, спальные мешки. Выполняют в небольших объемах частные индивидуальные заказы. Пытаясь заработать, участвуют в конкурсах в рамках объявляемых госзакупок. Но с последним не все так просто.

С 2022 года в Законе РК «О государственных закупках» отменен пп. 42, п. 3 ст. 39, который позволял заказчикам приобретать товар и услуги у производителя в пределах 100 МРП без размещения объявления на веб-портале государственных закупок. Например, городскому детскому саду нужны 40 матрасов. Он имел право напрямую заключить договор госзакупа с любым производителем Казахстана и приобрести устраивающий по качеству товар в пределах 100 МРП.

– До нынешнего года члены объединения, работающие сдельно, могли зарабатывать, даже премии небольшие к праздникам получалось выплачивать. Теперь все иначе. Если, к примеру, тому же детскому саду понадобятся всего три матраса, он должен дать объявление на веб-портале, – сетует Каиржамал Яковлевна. – Недавно мы участвовали в таком конкурсе. Один матрас размером 70*195, за качество которого мы ручаемся, что называется, головой, стоит у нас 7 500 тенге. Ставить цену ниже не можем, потому что такова себестоимость товара. Но в том же конкурсе участвовали организации из других регионов страны с более низкими ценами. Они, конечно же, и выиграли.

То есть в нынешнем Законе РК «О госзакупках» учитывается только цена товара, но не его качество. В последнем Послании народу Глава государства говорит о пересмотре вышеназванного закона, но пока мы работаем по прежним правилам. К нам обращаются, зная качество наших изделий, многие городские организации, но купить напрямую не могут. Увы, закон не позволяет, – говорит директор объединения.

Вызывает ее беспокойство и такая дилемма: как и всем казахстанским производителям, им для последующего участия в государственных закупках необходимо получить индустриальный сертификат, а также сертификат соответствия товара на каждое из 17 изделий. Стоит этот процесс немалых денег, которые предприятию нужно еще заработать. Если не получить вовремя эти сертификаты – не смогут участвовать в государственных закупках...

Конечно, учебно-производственное предприятие продолжает работать, больше выполняя небольшие заказы частных предприятий. Обращается к ним с заказами и население области, успевшее оценить отличное качество изделий.

Каиржамал Яковлевна, согласившись возглавить товарищество два года назад, вникнув в процесс работы, решительно взялась за продвижение рекламы продукции.

– Расклеиваем рекламные проспекты по всему городу, вручаем наши визитки, приглашаем на презентации, показываем гостям рабочие цеха. Работать мы хотим, а главное – умеем. Помощь просим только с реализацией товара. Зарабатывают сегодня наши работники совсем немного: бывает, по 50 тысяч можем выплатить им, а бывает, и по 5 тысяч тенге получают. Зарплата у людей сдельная, зависящая от выработки, а более всего – от поступающих заказов, – объясняет она.

Бухгалтер-профессионал в прошлом, она не понаслышке знает сложности и проблемы слабовидящих людей в социуме, потому что и сама после автомобильной аварии имеет проблемы со зрением.

Повысить заработную плату работникам, как бы ни хотелось директору, они не могут, поскольку в таком случае цена того же матраса взлетит до 10 тыс. тенге… Вот и старается руководитель ТОО хоть как-то помочь людям, поверившим ей. Сложностей, говорит, конечно, масса, но и радостей бывает не меньше, когда слышит слова благодарности от своих коллег, а точнее, команды единомышленников.