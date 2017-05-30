Свежий выпуск

В ожидании гостей

Наталья Рыжкова, Караганда

Предприниматели сферы HoReCa объединились в Центрально-Казахстанскую ассоциацию туризма, ресторанного и гос­тиничного бизнеса, созданную по итогам встречи в областной палате предпринимателей. Новую организацию возглавила известный общественный деятель региона Майя Агадилова. Бизнесмены единодушны в том, что без совместных усилий достичь ощутимых результатов невозможно.

Причем, по их мнению, желательно, чтобы во встречах по линии ассоциации участвовали и представители акимата.

– К примеру, нас интересует: будут ли изготовлены в регионе указатели на анг­лийском языке, путеводители? Нам важно научиться конкурировать с другими областями, где дело поставлено гораздо лучше, нежели у нас, – заявила известная ремесленница Алла Руденко.

В палате предпринимателей области утверждают, что ремесленники региона готовы к ЭКСПО. За пару лет активной работы центр ремесленничества «Шебер» добился больших успехов. Мастера теперь ездят по стране и получают заказы отовсюду. Имеется клиентура и за рубежом. А ведь еще недавно многие прикладники продавали свои изделия на цокольном этаже торгового центра, небольшой лоток занимали сразу несколько человек. Имена некоторых из них стали уже широко известными – умельцы востребованы, и можно только порадоваться за них.

По информации Майи Агадиловой, иностранные гос­ти проявляют большой интерес к Музею памяти жертв политических репрессий в поселке Долинка Абайского района. Из одной только Польши подана заявка на экскурсии для 600 человек. А всего Карагандинскую область планируют посетить этим летом не менее полутора тысяч туристов из стран Европы и Китая.

Со слов Майи Агадиловой, иностранцы на встречах в МИД просят организовать экскурсии на природу. Они хотят покататься на лошадях, поесть куырдак и попробовать кумыс. Актогайский район подготовил гостевые дома. Такие же нужно организовать и в Долинке.

Музей в поселке бывшего управления Карлага может принести неплохую прибыль государственной казне, считают в ассоциации. Жанаргуль Кульмагамбетова, начальник отдела сопровождения проектов РПП, уверена, что в Долинке необходимо организовать сувенирные лавки, юрты для ремесленников и точки общественного питания для турис­тов. И даже баурсаки могут принести внушительную прибыль. Иностранцам интересно все национальное, в том чис­ле чаепитие за дастарханом, мясные деликатесы.

Члены ассоциации готовы встретить гостей со всем радушием, чтобы им захотелось вернуться сюда. Предприниматели уверены: у них есть шансы удивить туристов новизной и покорить гостеприимством. Для ознакомления с возможностями региона ЦКА пригласила представителей дипломатических миссий 32 стран на историко-информационный тур «Сиқырлы Сарыарқа». И они вот-вот прибудут.

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