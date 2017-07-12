Статьи В ожидании молочных рек Любовь Доброта, Южно-Казахстанская область

Мода на здоровый образ жизни, употреб­ление экологически чистых продуктов, зародившаяся в Европе, стремительно набирает обороты и уже докатилась до нас, заставляя потребителей скрупулезно вчитываться в надписи на товарных этикетках. «Здоровое питание» подразумевает упор на органику, отказ от пищевых добавок, генетически модифицированных изделий и всякой химии, добавляя которую, можно заметно увеличить сроки хранения продуктов питания.



Натуральные кисломолочные продукты имеют двухнедельный срок хранения. Здесь и следует искать ответ на вопрос: почему переработка молока сопряжена с многочисленными трудностями и, как следствие, пока недостаточно развита в нашей стране? Это скоропортящийся продукт, производство которого не случайно считается самым сложным бизнесом.



Еще два года назад страна поставила цель – уйти от импортной зависимости по поставкам молочной продукции. Государство разработало программу поддержки предприятий, стимулируя производство сыров и сливочного мас­ла выплатой субсидий.



Молокоперерабатывающие предприя­тия за каждый литр молока, использованного для выпуска сливочного мас­ла, получают 16 тенге, твердого сыра – 20 тенге. Общая сумма таких выплат в Южном Казахстане за два года удвоилась. Если в 2015-м она составляла 65 млн тенге, то в прошлом году – уже 130,8 млн тенге. Благодаря государственной поддержке сыродельных предприятий произошло значительное увеличение объемов производства, но, судя по прилавкам, заваленным импортными сырами, решить проблему импортозамещения пока не удалось.



– Нормальный сыр ниже 1 850 тенге за один килограмм стоить просто не может, – сельский предприниматель Камаллиддин Шараванов учит меня, как отличить натуральный твердый сыр от сырного продукта, в изобилии представленного на прилавках магазинов. – Если это так, то покупатель сразу же должен насторожиться.



В сыре за 1 000 тенге за один кило­грамм, а тем более, за 700 тенге, как это нередко предлагают на ярмарках сельскохозяйственной продукции и в шымкентских магазинах, делая упор на то, что это, дескать, продукция от местного производителя, есть все, кроме… натурального молока. Органический продукт стоить столько просто не может. Даже при условии, что это огромное предприя­тие, работающее на полную мощность и имеющее возможность снижать стои­мость за счет сокращения издержек при больших объемах производства.



Чтобы выпускать дешевую продукцию и оставаться на плаву, переработчикам молока надо «химичить». В ход идут пальмовое масло, усилители вкуса, ароматизаторы и разнообразные порошки (не путать с сухим молоком, использование которого в качестве сырья еще более недоступно по цене местным производителям кисломолочных продуктов, чем даже цельное молоко).



– Не раз и не два у ворот нашего завода появлялись предприимчивые люди, предлагая купить сырье для производства, – рассказывает Камаллиддин Шараванов. – Как вы понимаете, речь не о цельном молоке, за которое идет сейчас нешуточная борьба. Соблазн велик, ведь при минимальных затратах можно рассчитывать на колоссальную прибыль, учитывая, что потребитель не всегда в состоянии отличить молочный продукт от суррогата. Но это уже будет не молокоперерабатывающий завод, а лишь ширма для ввода в заблуждение покупателей.



Это, однозначно, не наш путь. Мы работаем исключительно на цельном молоке, без каких-либо добавок и дорожим репутацией торговой марки. Да, это сложно, поскольку продукт скоропортящийся. И рентабельность у нас не превышает три с половиной – четыре процента. Но мы выпускаем натуральный продукт. Рынок органических продуктов в Казахстане не развит. И это увеличивает реальные сроки окупаемости запущенного проекта на несколько лет. Даже в таких условиях финансовые показатели говорят о том, что органика – прибыльный бизнес.



Камаллиддин Шараванов изначально решил заняться выпуском твердых сыров. В первые дни его крохотное предприятие, расположенное в ауле Акбулак Сайрамского района, перерабатывало 200 литров молока в сутки. Потом объемы увеличились до 500 лит­ров, 1 000 и так по нарастающей. Сейчас мощность ТОО «Компания «Натур продукт» составляет 20 тонн в сутки. Это единственное на всю область молокоперерабатывающее предприятие, работающее в две смены.



А во дворе уже стоит ввезенное из Турции оборудование, мощность которого позволит перерабатывать 60 тонн молока в сутки. После его монтажа и ввода в эксплуатацию гурманов ждет сюрприз: новый комплекс позволит наладить выпуск сыра моцарелла, первая партия которого на прилавках магазинов появится уже следующей весной.



Развитие молочного животноводства, производства кисломолочных продуктов и твердых сыров власти региона считают необычайно важным, ведь это не только прибыль хозяйствам, но еще и продовольственная безопасность. В Южном Казахстане сейчас значится 42 предприятия по переработке молока, на долю которых приходится 118 тыс. тонн продукции при суммарной мощнос­ти 139,9 тыс. тонн. Если учесть, что еще 3 года назад в регионе работали 9 молокозаводов, то рост очевиден. Существующих предприятий вполне достаточно, чтобы насытить молочной продукцией внутренний рынок. Об экспорте же речь пока не идет, хотя именно такую задачу поставил Глава государства перед тружениками села в Плане нации, призвав в ближайшие 3 года половину продукции поставлять на рынки соседних стран.



– Мы имеем достаточно ресурсов, чтобы выполнить установку Президента, – считает заместитель начальника областного Управления сельского хозяйства Турганбек Оспанов. – Но сделать для этого предстоит еще очень много. Мощность, ассортимент и качество производимой местными молочниками продукции заметно отличаются. Есть среди них крупные и мелкие предприя­тия, стабильно работающие и вынужденные время от времени приостанавливать производство. Кто-то по ценам не смог конкурировать с аналогичной продукцией из России и Беларуси, у кого-то обнажилась проблема с кадрами, другие не смогли найти стабильный источник сырья.



Но именно нехватка молока сегодня является сдерживающим фактором для увеличения переработки. Государство стимулирует развитие молочного животноводства, выплачивая крупным хозяйствам, содержащим от 400 голов и более, 25 тенге за каждый литр молока. Но таких в области только 6.



Средние хозяйства, имеющие от 200 до 400 коров, могут претендовать на субсидию в размере 15 тенге за литр молока. Их в регионе 4. По 10 тенге за литр молока полагается фермерам, в хозяйствах которых не менее полусотни буренок. По информации главного специалиста областного Управления сельского хозяйства Бейсенбая Усинбекова, таких на юге 2 970. Оставшийся объем молочного стада, а точнее, 88,9%, от всего поголовья крупного рогатого скота приходится на личные подсобные хозяйства. А это, преимущественно, низкопродуктивный скот.



Домашняя корова в сутки дает не более 8 литров молока. Для сравнения: у буренок породы гольдштейн фриз на молочно-товарной ферме «Борте Милка» в Ордабасынском районе среднесуточный удой составляет 30–32 литра. Почувствуйте разницу! При этом уход и объем потребляемых животными кормов примерно одинаковы. Проблема в том, что купить такую корову селянину, конечно же, не под силу, хотя государство стимулирует приобретение породистого скота молочного направления, выплачивая 170 тыс. тенге за коров местной породы и 235 тыс. тенге за «иностранок».



За 3 года областное молочное стадо пополнилось 6 тыс. коров, надои от которых в разы выше по сравнению с теми, что содержатся на подворьях селян. Сейчас численность породистого скота составляет 35 464 головы при общем поголовье в 901 тыс. голов. Так что задуматься есть над чем.



Если уж мы делаем ставку на производство экологически чистых продуктов питания, а Казахстан располагает огромными для этого возможностями, то необходимо учитывать все составляющие данного процесса. Коровы, даю­щие органическое молоко, должны выпасаться. Есть даже требование по количеству гектаров на одну голову: для одной взрослой молочной коровы, например, в хозяйстве должно иметься не менее двух гектаров пастбищ.



Причем поля и пастбища, используе­мые для ведения животноводства, должны быть свободны от пестицидов. Именно молоко, полученное на таких фермах, является готовым органическим продуктом или же органическим сырьем.



Конечно, рано или поздно потребители научатся отличать сыр от сырного продукта, цельное молоко – от порошкового, да и со стороны государства усилится контроль за продукцией, которую сейчас производители сопровож­дают многочисленными надписями на этикетках – «эко», «био», «натур», предлагая потребителям верить им на слово. Дайте только время...

