​В ожидании «Ночного бога»

Свою очередную картину молодой (Адильхану Ержанову нет еще и сорока), но уже именитый режиссер, стремительно ворвавшийся в мир кинематографа с социальной драмой «Хозяева», снял в жанре драма-фэнтези. Кинолента рассказывает историю уставшего и продрогшего человека, который скитается в дебрях пус­тынного, охваченного вечной зимой города, где все жители со страхом ожидают появления некоего Ночного бога.

– В картине видна отличная работа всех департаментов, актеров, художника, оператора. Их работа купировала довольно абстрактный сюжет. В целом я рад, что у фильма будут зрители в Канаде, – говорит Адильхан Ержанов.

Рассчитанная на экспериментальное и смелое кино программа кинофестиваля FANTASIA покажет, по словам его организаторов, наиболее личные, оригинальные и новаторские образцы современного кино.

Напомним, что мировая премьера «Ночного бога» состоялась в 2018 году в основном конкурсе 40-го Московского международного фестиваля. Также в прошлом году картина принимала участие в L’Etrange Film Festival в Париже, фестивале Jogja-NETPAC Asian Film Festival в Индонезии.

В нынешнем году фильм участвовал в фестивале Bengaluru International Film Festival в Индии.