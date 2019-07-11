​В ожидании «Ночного бога»

Свежий выпуск
260
Галия Шимырбаева, Алматы

Свою очередную картину молодой (Адильхану Ержанову нет еще и сорока), но уже именитый режиссер, стремительно ворвавшийся в мир кинематографа с социальной драмой «Хозяева», снял в жанре драма-фэнтези. Кинолента рассказывает историю уставшего и продрогшего человека, который скитается в дебрях пус­тынного, охваченного вечной зимой города, где все жители со страхом ожидают появления некоего Ночного бога.

– В картине видна отличная работа всех департаментов, актеров, художника, оператора. Их работа купировала довольно абстрактный сюжет. В целом я рад, что у фильма будут зрители в Канаде, – говорит Адильхан Ержанов.

Рассчитанная на экспериментальное и смелое кино программа кинофестиваля FANTASIA покажет, по словам его организаторов, наиболее личные, оригинальные и новаторские образцы современного кино.

Напомним, что мировая премьера «Ночного бога» состоялась в 2018 году в основном конкурсе 40-го Московского международного фестиваля. Также в прошлом году картина принимала участие в L’Etrange Film Festival в Париже, фестивале Jogja-NETPAC Asian Film Festival в Индонезии.

В нынешнем году фильм участвовал в фестивале Bengaluru International Film Festival в Индии.

Популярное

Все
В Валентинов день письма писать лень?
Не город – каток
Скульптура как чувство
Мир постепенно приближается к самому высокому за всю историю человечества числу молодых людей
Назначен заместитель управделами президента
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Прогноз о разрушительном урагане в РК опровергли синоптики
Наурыз как событие нового формата
Стажировка за границей по программе «Болашақ» для молодого врача стала основой профессионального и карьерного роста
Казахстанских школьников учат распознавать инсульт
Платежный переполох
Рожденный в степи знаменосец Победы
К традиционным зимним забавам уральцев добавилось катание на оленьей упряжке
Огонь уничтожил все
Welcome to Kazakhstan!
Асат Нурпеисов стал управделами президента
Мир, полный лжи
Кинотеатр на колесах
Правила есть, но будут ли им следовать градостроители?
Молочные реки – костанайские берега
Роман Скляр поручил установить причины пожара в ТЦ Семея
Казахстан ратифицировал соглашение с Сингапуром о взаимной защите инвестиций
Со школы – на больничную койку
Жить надо по средствам
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Работать на земле дано не каждому
Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Казахстан вошел в топ-5 стран мира для зимнего туризма
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана

Читайте также

Поднять дорогу
И у судов бывает новоселье
Косметический «ремонт»
Ликвидирован наркоканал

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]