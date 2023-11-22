В ожидании новоселий

Численность населения облас­ти достигла 935 тыс. человек. Первичную медико-санитарную помощь оказывают 42 организации, в том числе 20 частных. Всего по области организовано 675 врачебных участков, на каж­дом в среднем зарегистрированы 1 544 человека. Это цифры из доклада руководителя управления здравоохранения Рустема Исаева на совещании в областном акимате, посвященном ходу реализации Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» и мер социальной поддержки в рамках обязательного социального медицинского страхования.

Как было сказано, за первое полугодие оказано более семи миллионов клинико-диагностических услуг на амбулаторном уровне. В целом за последние три года количество клинико-диагностических услуг увеличилось в два раза.

В рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» на 2023⁄24 годы было запланировано строительство 29 объектов здравоохранения. В частности, в этом году строятся восемь. Три введены в эксплуатацию. Это медицинские пункты на 20 посещений в селах Булакты Мугалжарского района и Аккудык Хромтауского района, а также врачебная амбулатория на 50 посещений в Кемерши Байганинского района. К концу декабря должны завершиться строительно-монтажные работы в четырех селах Байганинского района и в Тасоткеле Хромтауского района.

– По четырем проектам управление строительства, архитектуры и градостроительства работает над приведением к эталону ПСД, разработанной НАО «Turar Healthcare» в соответствие с действующими нормативными требованиями, – дополнил информацию исполняющий обязанности руководителя этого управления Аслан Жарасбаев.

Речь идет о строительстве медпунктов в селах Аккайын и Байтурасай Мартукского райо­на, врачебной амбулатории в Алтыкарасу Темирского района, фельдшерско-акушерского пунк­та в Нуре Иргизского района. На строительство переходящего объекта – медицинского пункта в селе Каратогай Шалкарского района – из областного бюджета выделено дополнительно 40 млн тенге. Проекты в Шокысу Шалкарского района и Кожасай Мугалжарского района проходят корректировку. 14 проектов направлены на прохождение государственной экспертизы.

Также на 2024⁄25 годы запланировано строительство трех многопрофильных цент­ральных районных больниц в Мугалжарском, Шалкарском и Хромтауском районах.

Для повышения своевременности оказания экстренной помощи сельскому населению три действующие районные больницы получат статус межрайонных, где будут открыты дополнительные отделения: инсультное, хирургическое, кардиологическое, травматологическое и другие. Их оснастят МРТ, ангиографами, УЗИ эксперт­ного класса, специальным оборудованием для отделений реанимации, операционной и т. д.

Главврач области также сделал акцент на том, что одной из основных задач в оказании медико-санитарной помощи является улучшение ее качества. С этой целью планируется открытие 13 учебно-практических центров в Актобе и районных центрах. Таким образом амбулаторные организации будут вносить свой вклад в повышение качества и доступности медицинских услуг с применением новых подходов и инновационных технологий.

В рамках нацпроекта также ведется работа по обеспечению новых объектов здравоохранения медицинскими кадрами. Ожидается, что возникнет потребность в 39 врачах, в основном узкой специализации.

По итогам совещания аким области Асхат Шахаров подчеркнул необходимость постоянного контроля за ходом реализации Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», обеспечения высокого качества строительных работ и своевременного ввода объектов в эксплуатацию. Также поставлена задача по обеспечению контроля над качеством оказываемых населению медицинских услуг и повышению охвата жителей региона медстрахованием.