В ожидании паводка

По словам акима Семея Нурбола Нурсагатова, принято решение о строительстве дамб. В районе Согры работы уже начались. Задействовано 17 единиц техники. Эти меры спасут от затопления почти 40 домов. Также в жилом массиве Восточный планируется строительство дамбы протяженностью 700 м. Чтобы предотвратить паводки, коммунальщики вывозят снег с потенциально опасных участков. Для этого задействовали три бригады, в составе которых 30 грузовых машин и 6 автопогрузчиков.

По словам акима, необходима дополнительная техника по очистке арыков и дренажно-ливневой канализации. Ну а чтобы «большая вода» не застала врас­плох, все ответственные службы находятся в стадии повышенной готовности.