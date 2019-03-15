​В ожидании половодья

Согласно прогнозам, в текущем году в период весеннего половодья имеются риски подтопления 505 населенных пунк­тов. 200 населенных пунктов отнесены к высокому уровню риска.

Так, подтопления ожидаются в Западно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Алматинской, Кызылординской, Павлодарской и Актюбинской областях. Незначительный уровень риска отмечается в Атырауской и Мангистауской областях. Прак­тически ничего не угрожает столице республики – Астане.

– Комитетом по чрезвычайным ситуациям проведены рейды, проверена готовность 999 населенных пунктов, – проинформировал заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин в Службе центральных коммуникаций.

Им также было отмечено, что для снижения воздействия паводковых и талых вод на население и транспортную инфраструктуру с 2017 года в республике реализуется «Дорожная карта по предотвращению и устранению паводковых угроз на 2017–2020 годы». В итоге всего за 2 года построены и укреплены 174 защитные дамбы, осуществлен ремонт 119 гидротехнических сооружений и 64 мостов с повышением их пропускной способности.

– Только за последний год возведены и отремонтированы 240 километров дамб, проведены 55 километров обвалований населенных пунктов и работы на 493 километрах русел паводкоопасных рек. Из населенных пунктов вывезено более 8,8 миллиона кубометров снега, сформированы запасы ГСМ, инертных материалов, мешков и взрывчатки, проведена очистка 18 тысяч водопропускных сооружений под автомобильными и железнодорожными мостами. В чрезвычайных резервах и резервах на неотложные затраты предусмотрено 19,4 миллиарда тенге, – сказал Юрий Ильин.

А генеральный директор РГП «Казгидромет» Марат Кынатов в свою очередь подчеркнул, что объемы влагозапасов больше нормы сейчас наблюдаются в бассейнах равнинных рек ЗКО, СКО, Карагандинской и Акмолинской областей. Аналогичная ситуация и в ВКО, на юго-западном склоне хребта Тарбагатай.

Вместе с тем для проведения спасательных и других неотложных работ все воинские части гражданской обороны обеспечены необходимой техникой, оборудованием и снаряжением. На случай возможного осложнения паводковой обстановки в отдельных регио­нах отработана дополнительная переброска сил и средств спасательных подразделений граж­данской защиты.

Национальной гвардией Рес­публики Казахстан подготовлены 3 лагеря для пострадавшего населения. Проведена практическая отработка действий органов управления, сил и средств системы – все подраз­деления органов гражданской защиты приведены в полную готовность.